Beşiktaş'ta Ganalı stoper transferi: Fenerbahçe'den Rusya'ya gitmişti!

Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Geçtiğimiz yaz döneminin sonunda Fenerbahçe'den Spartak Moskova'ya gönderilen Alexander Djiku, Beşiktaş'ın transfer listesinde en başa yazıldı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yönetiminde planlamalar devam ederken, sürpriz şekilde Alexander Djiku kritiği de başladı! Esasen ise Fenerbahçe sonrasında Rusya'da mutsuz olan ve Spartak Moskova'dan ayrılmak isteyen Alexander Djiku, an itibarıyla Beşiktaş'ın transfer radarına takıldı ve resmen menajerlik temasları gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro bonservisle ayrılan ve Spartak Moskova'ya katılan Alexander Djiku, 2027 yazına kadar sözleşme imzalamıştı. Ayrıca da Ganalı stoper, daha önce de Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmiş ama görüşmeler ilerlememişti.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Alexander Djiku, 2025 Eylül'ünde imza attığı Rusya ekibi ile şu ana kadar 9 maça çıkmış ve 731 dakika süre bulmuştu.