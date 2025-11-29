Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Ganalı stoper transferi: Fenerbahçe'den Rusya'ya gitmişti!

Beşiktaş'ın transferdeki yeni hedefi, Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Alexander Djiku oldu. Halihazırdaki kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe'den Rusya'ya transfer olan Alexander Djiku için devreye girdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta Ganalı stoper transferi: Fenerbahçe'den Rusya'ya gitmişti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 00:12
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 00:18

Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Geçtiğimiz yaz döneminin sonunda Fenerbahçe'den Spartak Moskova'ya gönderilen Alexander Djiku, Beşiktaş'ın transfer listesinde en başa yazıldı.

Beşiktaş'ta Ganalı stoper transferi: Fenerbahçe'den Rusya'ya gitmişti!

BEŞİKTAŞ'TA ALEXANDER DJIKU TRANSFERİ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yönetiminde planlamalar devam ederken, sürpriz şekilde Alexander Djiku kritiği de başladı! Esasen ise Fenerbahçe sonrasında Rusya'da mutsuz olan ve Spartak Moskova'dan ayrılmak isteyen Alexander Djiku, an itibarıyla Beşiktaş'ın transfer radarına takıldı ve resmen menajerlik temasları gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ta Ganalı stoper transferi: Fenerbahçe'den Rusya'ya gitmişti!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ALEXANDER DJIKU VE SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro bonservisle ayrılan ve Spartak Moskova'ya katılan Alexander Djiku, 2027 yazına kadar sözleşme imzalamıştı. Ayrıca da Ganalı stoper, daha önce de Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmiş ama görüşmeler ilerlememişti.

Beşiktaş'ta Ganalı stoper transferi: Fenerbahçe'den Rusya'ya gitmişti!

BEŞİKTAŞ'IN KRİTİK TRANSFER GİRİŞİMİ ALEXANDER DJIKU VE SPARTAK MOSKOVA PERFORMANSI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Alexander Djiku, 2025 Eylül'ünde imza attığı Rusya ekibi ile şu ana kadar 9 maça çıkmış ve 731 dakika süre bulmuştu.

Beşiktaş'ta Ganalı stoper transferi: Fenerbahçe'den Rusya'ya gitmişti!

Sıkça Sorulan Sorular

DENEYİMLİ STOPER FENERBAHÇE'DE KAÇ KARŞILAŞMADA YER ALMIŞTI?
Alexander Djiku, Fenerbahçe formasıyla 75 kez mücadele etmiş ve 4 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta yıldız ayrılığı: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrasında yine zorlu karar!
Hatayspor yalnız kaldı: Taraftarlar bilet alıp hediye ediyor, sponsorlardan ses yok!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.