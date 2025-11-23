Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Hizbullah komutanı Tabatabai öldürüldü

Hizbullah, İsrail saldırılarında askeri kanat liderlerinden Heysem Ali Tabatabai'nin öldürüldüğünü doğruladı. Beyrut'ta düzenlenen saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hizbullah komutanı Tabatabai öldürüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 23:59

, ordusunun ’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin öldüğünü açıkladı. Örgüt tarafından yapılan açıklamada Tabatabai’nin uzun yıllar örgütün askeri yapısında kritik görevler üstlendiği ve “direnişin temel taşlarını atan komutanlardan biri” olduğu belirtildi.

Hizbullah komutanı Tabatabai öldürüldü

İSRAİL BEYRUT'U HEDEF ALDI

Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesine yapılan İsrail saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin yaralandığını duyurdu.

Başkent Beyrut'a düzenlenen hava saldırısının hemen sonrasında, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda Heysem Ali Tabatabai'yi öldürdüklerini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Beyrut'a düzenlediği öncesi ABD'yi bilgilendirdiği yönünde bir haber paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının liderinin hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah komutanı Tabatabai öldürüldü

TABATABAİ KİMDİR?

1968 yılında doğan Tabatabai'nin babasının İranlı, annesinin Lübnanlı olduğu ve Lübnan’ın güneyinde doğduğu ve büyüdüğü biliniyor. Gençliğinde Hizbullah’a katılan Tabatabai'nin adı Lübnan medyasına göre, ilk kez 2015 yılında İsrail’in Suriye’nin - Golan sınırına yakın - Kuneytra kentinde düzenlediği bir suikast girişiminden sağ kurtulmasının ardından duyuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ekim 2016’da Heysem Ali Tabatabai'yi “küresel terörist" listesine alırken, Washington yönetimi "Tabatabai hakkında bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar ödül" vereceğini açıkladı. Tabatabai'nin Hizbullah’ta önde gelen bir askeri lider olduğu ve örgüt güçlerini hem Suriye’de hem Yemen’de yönettiğini belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, Tabatabai’nin bu iki ülkedeki (Yemen ve Suriye) rolleri, Hizbullah’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine destek amacıyla eğitim, teçhizat ve personel sağlamayı da içeren daha geniş kapsamlı çabaların parçası olarak öne çıkıyor.

İsrail ordusunun açıklamasına göre “Tabatabai, Hizbullah’ın merkezi bir unsuru olup 1980’lerde örgüte katıldı, Rıdvan Gücü’nün komutanlığı da dahil olmak üzere birçok liderlik görevi üstlendi ve bu gücün geliştirilmesinde kritik roller üstlenerek, Hizbullah’ın askeri kapasitesini güçlendirmek için çalıştı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Tabatabai’nin Hizbullah içindeki rolü, son savaşta örgütün birinci ve ikinci kademe liderliğini hedef alan suikastların ardından, 2024 ve 2025 yıllarında önemli ölçüde arttı.

Bu yılın ekim ayından bu yana, İsrail ordusu Lübnan’a yönelik saldırılarını artırarak, Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederken, İsrail ve Lübnan basınında, ülkeye yeni bir saldırı planladığına dair haberler yer alıyor.

Ateşkes anlaşması, İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı ve Eylül 2024’te topyekun bir savaşa dönüşen saldırıyı sona erdirirken, İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 17 bin kişi yaralandı.

Savaş sırasında Lübnan'ın güneyindeki 5 tepeyi işgal eden ve ateşkes anlaşmasına göre bu noktalardan 60 gün sonra çekilmesi gereken İsrail, bölgedeki işgalini sürdürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail ateşkesi bir kez daha bozdu: Gazze'ye saldırdı
ETİKETLER
#saldırı
#İsrail
#Lübnan
#beyrut
#Hizbullah
#Heysem Ali Tabatabai
#Dahiye
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.