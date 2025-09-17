Menü Kapat
24°
Konya'da usulsüz alkol satışında kan döküldü! Fiyat tartışması yüzünden canından oldu

Konya'da usulsüz araçtan alkol satışında tartışma cinayete döndü. Araçtan alkol satışı yapan kişilerle, alkol almaya gelen Tahir Gülcü ve arkadaşları arasında kavga çıktı. Kavgaya dönen tartışmada Gülcü hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli için 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istendi.

Konya'da usulsüz alkol satışında kan döküldü! Fiyat tartışması yüzünden canından oldu
'da geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda, satışının yasaklı olduğu saatlerde alkol almak isteyen Tahir Gülcü ve arkadaşları, araçtan usulsüz alkol satışı yapanlar arasında yüksek fiyat yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Tahir Gülcü bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tahir Gülcü bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALKOL FİYATI TARTIŞMASI YÜZÜNDEN CANINDAN OLDU

2 Nisan Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde gece saatlerinde usulsüz araçtan alkol satışı yapan kişilerle alkol almak isteyen Tahir Gülcü, arkadaşları Ali Ç. ve R.A. arasında yüksek alkollü içki fiyatı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Tahir Gülcü bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Tahir Gülcü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konya'da usulsüz alkol satışında kan döküldü! Fiyat tartışması yüzünden canından oldu

6 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Büro Amirliği ekipleri olaya karışan taraflardan alkol satışı yapan Abdulmelik Ç. (31), M.S.Y. (25), Mehmet Samet V. (20) ve yaşı küçük 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da usulsüz alkol satışında kan döküldü! Fiyat tartışması yüzünden canından oldu

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık Abdulmelik Ç. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 'silahla basit yaralama' suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis, Mehmet Samet V., hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, A.K., hakkında da 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianamede hazırlandı. Yaşı küçük 3 sanık hakkında da ayrıca soruşturmanın yürütüldüğü ifade edildi.

BEYZBOL SOPASI, TEMİZLİK FIRÇASI VE BIÇAKLARLA SALDIRDILAR

İddianamede, "Tahir Gülcü ve arkadaşlarının olay gecesi alkol almak amacıyla geldikleri sitede ilk etapta Mehmet Samet V., Abdulmelik Ç., ve A.E. ile alkol parasından kaynaklı yaşadıkları tartışma sonrası çıkan kavgada, şüphelilerin ele geçen ve geçirilemeyen silah vasfındaki beyzbol sopası ve bıçaklarla Tahir Gülcü'yü öldürme kastıyla yaralayıp üzerlerine atılı kasten öldürme suçunu işledikleri ve ayrıca Abdulmelik Ç.’nin ise silah vasfındaki temizlik fırçasıyla Ali Ç.’yi kolundan yaralayarak silahla kasten yaralama suçunu işlediği, devamında sesini duyan şüphelilerin arkadaşları suça sürüklenen çocuklar A.T., M.Y. ile A.K.'nin arkadaşlarının eylemlerini engellemenin aksine onların suç işleme kararlarını kuvvetlendirerek kavgaya dahil olup Tahir Gülcü'yü yaralı haldeyken tekme ve yumruklarla darp ederek kasten öldürme suçuna ayrı ayrı yardım ettikleri anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sanıklar önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

