Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Küçük Ebrar'ı hayattan ihmaller zinciri kopardı! Anne-kız hakkındaki detay yürekleri yaktı

İzmir’de ilkokul öğrencisi Ebrar Aktaş ihmaller yüzünden hayatını kaybetti… Nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden küçük Ebrar gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay yerini gören annenin yakınları kazada nakliye şirketinin çok büyük ihmalleri olduğunu savundu. Acı olayın ardından yürütülen soruşturmada nakliye firması yetkilisi iki kişi tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 13:08

Menderes ilçesinde annesi Songül Aktaş ile taşınan bir akrabasının evine yardıma giden 9 yaşındaki Ebrar Aktaş nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Metrelerce yükseklikten düşen koltuk bahçede bulunan küçük Ebrar'ın üstüne düşerek ağır yaralanmasına sebep oldu.

Küçük Ebrar'ı hayattan ihmaller zinciri kopardı! Anne-kız hakkındaki detay yürekleri yaktı

BÜTÜN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız yapılan bütün müdahalelere rağmen karatılmadı. Aktaş'ın cenazesi dün Gaziemir ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ebrar Aktaş'ın cansız bedeni gözyaşları içinde Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Küçük Ebrar'ın tabutunun üstüne cübbe, okul önlüğü ve oyuncak bebek koyuldu.

Küçük Ebrar'ı hayattan ihmaller zinciri kopardı! Anne-kız hakkındaki detay yürekleri yaktı

ANNE KIZ HAKKINDA YÜREK YAKAN DETAY

Tek yaşadıkları öğrenilen Songül Aktaş ve hayatını kaybeden küçük Ebrar hakkında konuşan Sadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanı Sadet Özkan anne ve kızın geçimine yardımcı olduklarını belirterek yürekleri yaktı. Sadet Özkan, "Songül bizim iş arkadaşımızdı. Sahip çıktığımız, destek olduğumuz bir arkadaşımızdı. Ben, kızını ana sınıfından beri tanıyorum ve o zamandan beri hep yanındaydık. Başarılarını gördük. Okullarında, yaz okullarında, her şeyinde birlikteydik. Ancak bir ihmal geldi ve en sonunda, bizim en yakınımızdan bir arkadaşımızın çocuğunu kaybettik. Artık dibimizdeki çocuklar bile böyle ölümlerle karşı karşıya kalıyor. Dün teyzesinin evine gitmişti. Oraya gittiğinde, merdiveni zaten yanlış kurmuşlar; yük asansörünü hatalı şekilde yerleştirmişler. Savcılıkla da görüştük. Merdivenin muhafazasını da yapmamışlar. Çocuk, annesi 'inme kızım, üşütürsün' demiş. Dışarı çıktığında koltuk üstüne düşmüş. Çocuğumuz orada can verdi. Adalet önünde yapmamız gerekeni yapacağız. Songül'e de hep birlikte sahip çıkalım. O bir evladıyla birlikte yaşıyordu. Kirasını hep birlikte ödüyorduk. Eşimiz, dostumuz hep birlikte onu ayakta tuttuk. Onu bir mücadele arkadaşı yapmıştık. Ama bugün onun evi boş. Şu an adli sürece bakan arkadaşlarımızdan tutuklama talep ediyoruz. Çünkü ben o merdiveni gördüm. Çok büyük vardı ve bu ihmaller nedeniyle bugün bir evladımızı kaybettik. Kimse kendini güvende, huzurda, rahatta sanmasın. Her gün herkesin başına bir şey gelebilir. Mücadele etmek zorundayız" dedi.

Küçük Ebrar'ı hayattan ihmaller zinciri kopardı! Anne-kız hakkındaki detay yürekleri yaktı

SORUŞTURMADA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan firma çalışanları A.H.M., E.G. ve M.G.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.G. ve E.G. "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı, A.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçük Ebrar'ı hayattan ihmaller zinciri kopardı! Anne-kız hakkındaki detay yürekleri yaktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aksaray’da asansör kabusu: 2 usta canından oluyordu
Arkadaşının ittiği üniversiteli genç kız asansör boşluğuna düştü
ETİKETLER
#kaza
#asansör kazası
#İhmaller
#Uzman-iş-gürültüsü
#Çocuk-kayıbı
#Adalet-talepleri
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.