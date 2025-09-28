Menü Kapat
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Zonguldak'ta kan donduran cinayet!' Yüksek sesle müzik dinledin diyerek saldırdı! Genç kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta yüksek sesle müzik dinledikleri için saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Dilara Yıldırım hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta kan donduran cinayet!' Yüksek sesle müzik dinledin diyerek saldırdı! Genç kadın hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 17:20

Çarşı Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında F.B. (22) ile 24 yaşındaki Dilara Yıldırım evin önünde araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri gerekçesiyle mahallede yaşayan S.S. (33) tarafından uyarıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.S., evinden aldığı bıçakla F.B. ve Dilara Yıldırım’ı yaraladı.

Zonguldak'ta kan donduran cinayet!' Yüksek sesle müzik dinledin diyerek saldırdı! Genç kadın hayatını kaybetti

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Dilara Yıldırım ambulansla kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı F.B. ise Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Sağlık durumunun bilincinin açık olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Dilara Yıldırım'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken olayın şüphelisi S.S. gözaltına alındı.

