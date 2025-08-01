Trabzon'da kadın cinayeti! Balkondan girip eşini kalbinden vurdu

Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Trabzon'da genç bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi.

EVE BALKONDAN GİRDİ

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adacık Mahallesi'nde yaşayan Sinem S. (28), 1. katta oturduğu evine balkondan giren boşanma aşamasındaki eşi A.E.S. ile tartışmaya başladı.

Tartışma olduğu ihbarı alan bekçi E.E, söz konusu adrese giderek bilgi almaya çalıştı.

EŞİNİ KALBİNDEN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Sinem S.'nin kapıyı açması üzerine evde bulunan A.E.S. silahla ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla kalbinden vurulan genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU

Sinem S.'nin bir süredir dolmuş şoförü eşi tarafından ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.

BEKÇİYİ BACAĞINDAN VURDU

A.E.S.'nin olay yerinden motosiklet ile kaçarken kendisine müdahale etmeye çalışan bir bekçiyi de ayağından vurduğu belirlendi. Bacağından yaralanan bekçi E.E, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.