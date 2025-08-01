Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Trabzon'da kadın cinayeti! Balkondan girip eşini kalbinden vurdu

Trabzon'da boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem S.'nin evine balkondan giren şahıs, genç kadını kalbinden vurarak öldürdü. Katil koca, olay yerinden kaçarken kendisine müdahale etmeye çalışan bekçiyi de vurdu. 28 yaşındaki kadının bir süredir ölüm tehdidi aldığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trabzon'da kadın cinayeti! Balkondan girip eşini kalbinden vurdu
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 05:10
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 05:36

Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Trabzon'da genç bir kadın, aşamasındaki eşi tarafından katledildi.

EVE BALKONDAN GİRDİ

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adacık Mahallesi'nde yaşayan Sinem S. (28), 1. katta oturduğu evine balkondan giren boşanma aşamasındaki eşi A.E.S. ile tartışmaya başladı.

Tartışma olduğu ihbarı alan bekçi E.E, söz konusu adrese giderek bilgi almaya çalıştı.

Trabzon'da kadın cinayeti! Balkondan girip eşini kalbinden vurdu

EŞİNİ KALBİNDEN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Sinem S.'nin kapıyı açması üzerine evde bulunan A.E.S. silahla ateş etti.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla kalbinden vurulan genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU

Sinem S.'nin bir süredir dolmuş şoförü eşi tarafından ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.

BEKÇİYİ BACAĞINDAN VURDU

A.E.S.'nin olay yerinden motosiklet ile kaçarken kendisine müdahale etmeye çalışan bir bekçiyi de ayağından vurduğu belirlendi. Bacağından yaralanan bekçi E.E, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trabzon'da kadın cinayeti! Balkondan girip eşini kalbinden vurdu

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sevcan hemşirenin ölüme gittiği anlar! Öldürüp kanlar içinde apartmana çıktı
Edirne'de korkunç cinayet! Ayçiçeği tarlasında kanlar içinde bulundu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sevcan hemşirenin ölüme gittiği anlar! Öldürüp kanlar içinde apartmana çıktı
Edirne'de korkunç cinayet! Ayçiçeği tarlasında kanlar içinde bulundu
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#boşanma
#cinayet
#ölüm tehdidi
#kadına yönelik şiddet
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.