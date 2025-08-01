Trabzon'da kadın cinayeti! Balkondan girip eşini kalbinden vurdu

Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Trabzon'da genç bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adacık Mahallesi'nde yaşayan Sinem S. (28), 1. katta oturduğu evine balkondan giren boşanma aşamasındaki eşi A.E.S. ile tartışmaya başladı.
Tartışma olduğu ihbarı alan bekçi E.E, söz konusu adrese giderek bilgi almaya çalıştı.
Sinem S.'nin kapıyı açması üzerine evde bulunan A.E.S. silahla ateş etti.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla kalbinden vurulan genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Sinem S.'nin bir süredir dolmuş şoförü eşi tarafından ölüm tehditleri aldığı öğrenildi.
A.E.S.'nin olay yerinden motosiklet ile kaçarken kendisine müdahale etmeye çalışan bir bekçiyi de ayağından vurduğu belirlendi. Bacağından yaralanan bekçi E.E, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.