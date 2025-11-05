Brendan Fraser ve Rachel Weisz, Mumya filmi için yıllar sonra buluşuyor

Mumya filminin ilk serisi 1999 yılında çekildi ve büyük ilgi gördü. Son filmi 2008 yılında çekilen filmde Rachel Weisz yer almadı. Yıllar sonra filmin devam filminin çekileceği haberi seyircisini ümitlendirdi.

BRENDAN FRASER VE RACHEL WEISZ YILLAR SONRA BİR ARADA

Oscar ödüllü oyuncu Brendan Fraser ile Rachel Weisz, Universal’ın dördüncü "Mumya" filmi için yıllar sonra aynı projede buluşuyor.

1999’da vizyona giren ve gişede büyük başarı yakalayan "Mumya"nın devam filmi geliyor. Filmde hazine avcısı Rick O’Connell rolünü Brendan Fraser ile Evelyn Carnahan karakterini Rachel Weisz oynadı. İki oyuncu, filmin devam filmine sıcak bakıp görüşmelere başladı.

Daha önce de planlanan devam filmi için konuşan Fraser, “Mumya korkutmaktan çok heyecan vermeli, bir eğlence trenine binmiş gibi hissettirmeli.” demişti.