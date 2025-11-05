Fenomenler İzmir'de boyoz yedi, ödedikleri hesap cep yaktı

İzmir'in meşhur lezzeti boyoz, bu kez fiyatıyla gündem oldu. Ünlü fenomenler Fırat Sobutay, Bilal Hancı, Gökhan Öner ve Ataberk Doğan, sokak lezzetleri için İzmir'in yolunu tuttu. İzmir'in sevilen lezzetlerinden boyoz deneyen fenomenler gelen 7 bin TL'lik hesap ile neye uğradıklarını şaşırdı.

FENOMENLER İZMİR'DE BOYOZ'A 7 BİN TL ÖDEDİ

İzmir'deki o ziyarette yaşananlar kısa sürede sosyal medyada olay oldu. Fenomenlerin yedikleri boyozların ardından gelen 7 bin TL'lik hesap, sosyal medyayı ikiye böldü.

Paylaşılan videoda, Ataberk Doğan hesabı görünce şaşkınlığını gizleyemeyerek "Hesap bana mı pahalı geldi?" diye sordu. Doğan, ardından "7 bin 600 dedi, 7 bine düştü" ifadelerini kullandı.

Diğer fenomenler ise duruma inanamayarak "Bugünü mü bize yazdı? Olamaz, dolandırıyor!" diyerek tepki gösterdi. Olayın sosyal medyada viral olmasının ardından Ataberk Doğan, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, "Keşke gitmeseydik. Çocuğu tanımıyorum, belki de gerçekten kötü niyetli biri değildir" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.