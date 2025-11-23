Sağlık Bakanlığı maaş promosyon ödemesi ne zaman yatar?

Türkiye genelinde yüzbinlerce sağlık çalışanının beklediği promosyon ödemesi için görüşmeler son aşamaya gelirken, yeni miktar ve modelin ne olacağı sorgulanıyor.

Mevcut sözleşmelerin bitmesiyle beklentiler yükselirken, bankaların 90 bin TL promosyon ve 200–550 bin TL faizsiz kredi teklifleri ilgiyi çekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR?

Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'nin ifadelerine göre, bazı illerde 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplam 100.000 TL civarında bir banka promosyonu önerisi ortaya çıktı.

Fakat bu teklif sağlık çalışanları arasında yeterli memnuniyet sağlamadı.

Sağlık Bakanlığı tarafından promosyon anlaşmasına yönelik henüz merkezi ve net bir tutar duyurusu yapılmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMESİ NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Promosyon ödemesinin zamanı, il müdürlüklerinin bankalarla nihai protokolü imzalamasına bağlıdır.

Görüşmelerin uzaması, ödeme tarihini de ertelemektedir.

Eğer revize görüşmeleri kısa sürede tamamlanır ve merkezi bir mutabakat sağlanırsa, promosyon ödemelerinin 2025 yılının son ayında, tek defada peşin olarak çalışanların hesaplarına aktarılması bekleniyor.