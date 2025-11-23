Kütahya'da Rahvan At Yarışları coşkusu!

Kütahya’da Tavşanlı Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Tavşanlı Rahvan At Yarışları’na Kütahya’nın yanı sıra Balıkesir, Denizli, Afyonkarahisar, Bursa, İzmir, Manisa ve Aydın’dan çok sayıda tay ve jokey katıldı.

Tavşanlı Atlı Spor Pisti’nde düzenlenen yarışlar, vatandaşların yanı sıra ilçe protokolünden de yoğun ilgi gördü. Yaşlı, taze beşli, deste, büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinin de yer aldığı dokuz kategoride gerçekleştirilen yarışlarda bölgenin en iddialı atları mücadele etti. Pisti dolduran vatandaşlar, organizasyonun başarılı olduğunu belirterek, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve ekibine teşekkür ettiler.