Kan donduran kavgada taşlar soplar havada uçuştu! 6 kişi hastanelik oldu

Mardin'de iki aile arasında çıkan sopalı taşlı kavgada 6 kişi yaralandı. İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan kavga görenleri dehşete düşürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Çıkan kavgada 58 yaşındaki R.A., 50 yaşındaki B.A., 44 yaşındaki K.A., 28 yaşındaki İ.Ç., 23 yaşındaki N.Ç. ve 40 yaşındaki R.Ç. yaralandı. Yaralılar Mardin Eğitim Araştırma ve Kızıltepe Devlet hastanelerine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.