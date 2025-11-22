Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İhtiyaç kredisinde oranlar değişti! İşte 12 ayda ödeyeceğiniz tutar

Kasım 22, 2025 11:34
1
200 bin TL ihtiyaç kredisi... 12 ay vadeli geri ödemesi belli oldu!

Yılbaşı yaklaşırken vatandaşların düşük faizle ihtiyaç kredisi arayışı da hızlandı. İhtiyaç kredisi faiz oranları ve vade seçenekleri bankalara göre değişiklik gösteriyor. Peki en uygun ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? 200 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık geri ödeme ne kadar?

 


 

2
Bankaların

Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik sürerken özellikle nakit ihtiyacı bulunan ihtiyaç kredisi faiz oranları konusunda araştırma yapmaya devam ediyor.

Peki, 12 ay vadeli 200 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar?

İşte bankaların Kasım 2025 itibarıyla sunduğu faiz oranları, aylık taksitler ve toplam ödeme tutarları:

3
QNB

QNB

Aylık Taksit Tutarı 22.225 TL

Faiz Oranı %3,64

Toplam Ödeme 267.854 TL

4
GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA

Aylık Taksit Tutarı 22.887 TL

Faiz Oranı %4,04

Toplam Ödeme 275.793 TL

5
AKBANK

AKBANK

Aylık Taksit Tutarı 23.322 TL

Faiz Oranı %4,30

Toplam Ödeme 281.015 TL

6
İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

Aylık Taksit Tutarı 23.643 TL

Faiz Oranı %4,49

Toplam Ödeme 284.862 TL

7
YAPIKREDİ

YAPIKREDİ

Aylık Taksit Tutarı 22.307 TL

Faiz Oranı %3,69

Toplam Ödeme 269.012 TL

8
HALKBANK

HALKBANK

Aylık Taksit Tutarı 24.617 TL

Faiz Oranı %5,06

Toplam Ödeme 296.555 TL

9
ON PLUS

ON PLUS

Aylık Taksit Tutarı 21.493 TL

Faiz Oranı %3,19

Toplam Ödeme 259.061 TL

10
TEB

TEB

Aylık Taksit Tutarı 21.171 TL

Faiz Oranı %2,99

Toplam Ödeme255.201 TL

11
ALTERNATİF BANK

ALTERNATİF BANK

Aylık Taksit Tutarı 21.171 TL

Faiz Oranı %2,99

Toplam Ödeme 255.201 TL

12
GETİR FİNANS

GETİR FİNANS

Aylık Taksit Tutarı 21.980 TL

Faiz Oranı %3,49

Toplam Ödeme 263.756 TL

13
ING

ING

Aylık Taksit Tutarı 22.225 TL

Faiz Oranı %3,64

Toplam Ödeme 267.854 TL

14
N KOLAY

N KOLAY

Aylık Taksit Tutarı 22.307 TL

Faiz Oranı %3,69

Toplam Ödeme 268.840 TL

 

Bankada gör
İhtiyaç Kredisi
N Kolay kredi, bir Aktif Bank ürünüdür.

15
ENPARA

ENPARA

Aylık Taksit Tutarı 22.721 TL

Faiz Oranı %3,94

Toplam Ödeme 272.647 TL

16
VAKIFBANK

VAKIFBANK

Aylık Taksit Tutarı 24.496 TL

Faiz Oranı %4,99

Toplam Ödeme 295.107 TL

17
ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI

Aylık Taksit Tutarı 24.496 TL

Faiz Oranı %4,99

Toplam Ödeme 295.107 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.