İhtiyaç kredisinde oranlar değişti! İşte 12 ayda ödeyeceğiniz tutar

Yılbaşı yaklaşırken vatandaşların düşük faizle ihtiyaç kredisi arayışı da hızlandı. İhtiyaç kredisi faiz oranları ve vade seçenekleri bankalara göre değişiklik gösteriyor. Peki en uygun ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? 200 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık geri ödeme ne kadar?



