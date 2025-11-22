İhtiyaç kredisinde oranlar değişti! İşte 12 ayda ödeyeceğiniz tutar

Kategoriler
Yılbaşı yaklaşırken vatandaşların düşük faizle ihtiyaç kredisi arayışı da hızlandı. İhtiyaç kredisi faiz oranları ve vade seçenekleri bankalara göre değişiklik gösteriyor. Peki en uygun ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? 200 bin TL ihtiyaç kredisi için aylık geri ödeme ne kadar?
Bankaların kredi faiz oranlarında değişiklik sürerken özellikle nakit ihtiyacı bulunan ihtiyaç kredisi faiz oranları konusunda araştırma yapmaya devam ediyor.
Peki, 12 ay vadeli 200 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar?
İşte bankaların Kasım 2025 itibarıyla sunduğu faiz oranları, aylık taksitler ve toplam ödeme tutarları:
Aylık Taksit Tutarı 22.225 TL
Faiz Oranı %3,64
Toplam Ödeme 267.854 TL
Aylık Taksit Tutarı 22.887 TL
Faiz Oranı %4,04
Toplam Ödeme 275.793 TL
Aylık Taksit Tutarı 23.322 TL
Faiz Oranı %4,30
Toplam Ödeme 281.015 TL
Aylık Taksit Tutarı 23.643 TL
Faiz Oranı %4,49
Toplam Ödeme 284.862 TL
Aylık Taksit Tutarı 22.307 TL
Faiz Oranı %3,69
Toplam Ödeme 269.012 TL
Aylık Taksit Tutarı 24.617 TL
Faiz Oranı %5,06
Toplam Ödeme 296.555 TL
Aylık Taksit Tutarı 21.493 TL
Faiz Oranı %3,19
Toplam Ödeme 259.061 TL
Aylık Taksit Tutarı 21.171 TL
Faiz Oranı %2,99
Toplam Ödeme255.201 TL
Aylık Taksit Tutarı 21.171 TL
Faiz Oranı %2,99
Toplam Ödeme 255.201 TL
Aylık Taksit Tutarı 21.980 TL
Faiz Oranı %3,49
Toplam Ödeme 263.756 TL
Aylık Taksit Tutarı 22.225 TL
Faiz Oranı %3,64
Toplam Ödeme 267.854 TL
Aylık Taksit Tutarı 22.307 TL
Faiz Oranı %3,69
Toplam Ödeme 268.840 TL
Aylık Taksit Tutarı 22.721 TL
Faiz Oranı %3,94
Toplam Ödeme 272.647 TL
Aylık Taksit Tutarı 24.496 TL
Faiz Oranı %4,99
Toplam Ödeme 295.107 TL
Aylık Taksit Tutarı 24.496 TL
Faiz Oranı %4,99
Toplam Ödeme 295.107 TL