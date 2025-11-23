Ekmeğin içinden odun parçası çıktı! Az kalsın boğazına saplanacaktı

Elazığ’da ikamet eden bir vatandaşın ekmeğinden odun parçaları çıktı. Çatalçeşme Mahallesi’nde bir fırından ekmek alan vatandaş sofraya oturduğunda büyük şaşkınlık yaşadı.

EKMEKTEN SİVRİ PARÇALAR ÇIKTI

Yemek yerken ekmeği bölen vatandaş kıymık gibi odun parçalarını fark etti. Yenildiğinde boğaza batma riski olan sivri parçaları gören vatandaş tehlikeyi ucuz atlattı. Bu anları cep telefonuyla kayıt altına alarak paylaştı.