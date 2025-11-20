Menü Kapat
19°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Bursa'da ekmeğe zam geliyor: YESAŞ Ekmek Fabrikası duyurdu!

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren YESAŞ Ekmek Fabrikası, artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek ekmek fiyatlarına zam yapacağını duyurdu. İşte detaylar...

Bursa'da ekmeğe zam geliyor: YESAŞ Ekmek Fabrikası duyurdu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 20:51

YESAŞ Ekmek Fabrikası, artan maliyetler nedeniyle Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapılacağını açıkladı. Fabrikadan yapılan duyuruda, Bursa ve ilçelerinde yüksek gramajlı en ucuz ekmeğin halen Yenişehir’de satıldığı vurgulanarak, yeni fiyat düzenlemesinin zorunlu hale geldiği ifade edildi.

Bursa'da ekmeğe zam geliyor: YESAŞ Ekmek Fabrikası duyurdu!

YESAŞ Ekmek Fabrikası’ndan yapılan açıklamada, Bursa’da 200 gram ekmeğin 15 liradan satıldığı hatırlatılarak, "Bursa’da 200 gram ekmek 15 liradan satılırken Yenişehir’de 300 gram ekmek 15 liradan satılıyor. İlçemizde 100 gram fazla ekmek Bursa ve ilçeleri ile aynı fiyata yani 15 liraya satıyor. Şubat 2025 tarihinde yapılan son ekmek zammından sonra Un, maya, elektrik, doğalgaz, akaryakıt işçi maliyeleri ve diğer giderler eklendiğinde zam kaçınılmaz olmuştur. Bursa il ve ilçelerinde ekmeğin kilosu 75 liradan satılırken Yenişehir’de 50 liradan satılmaktadır. 24 Kasım 2025 Pazartesi gününden geçerli olmak üzere Yenişehir ilçemizde 300 gram ekmek 20 liradan satışa sunulacaktır. Yapılan zamla beraber İlçemizde ekmeğin kilosu 66 lira olacak ve bu zam ile birlikte yine gramaj olarak en ucuz ekmek bizde satılacaktır. Önümüzdeki yılın başında Bursa ve ilçelerinde ekmeğe tekrar zam yapılacağı bilinmektedir. Bu açıklama halkımızı en doğru şekilde bilgilendirmek adına yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

