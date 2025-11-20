Menü Kapat
Benim Sayfam
19°
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Kritik veri açıklandı: ABD'de işsizlik oranı belli oldu

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı

Kritik veri açıklandı: ABD'de işsizlik oranı belli oldu
ABD'de hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen eylül ayına ilişkin ve işsizlik verileri açıklandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, tarafından açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e çıktı. Bu seviye, Kasım 2021’den bu yana görülen en yüksek nokta olarak kayda geçti.

Kritik veri açıklandı: ABD'de işsizlik oranı belli oldu

İŞSİZLİK ORANINDA ARTIŞ

ABD'de işsizlik oranı, eylülde 0,1 puan artışla yüzde 4,4'e çıktı. Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan işsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi, ağustos ayında olduğu gibi yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Ülkedeki işsiz sayısı, eylülde 219 bin kişi artarak 7 milyon 603 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,3'ten yüzde 62,4'e tırmandı.

Kritik veri açıklandı: ABD'de işsizlik oranı belli oldu

Haftalık ortalama çalışma saati eylülde değişmeyerek 34,2 oldu. ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 36,67 dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın eylülde aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,7 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artmıştı.

Kritik veri açıklandı: ABD'de işsizlik oranı belli oldu

ABD'de eylül ayına ilişkin istihdam raporu, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle 1 Ekim-12 Kasım'da kapalı olması dolayısıyla gecikmeli olarak açıklandı. Hükümetin kapalı olduğu süreçte bazı verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin istihdam raporu ise yayımlanmayacak. Daha önce 5 Aralık'ta yayımlanması planlanan ve ekim ayına ait bazı verileri de içerecek kasım ayına ilişkin istihdam raporu 16 Aralık'ta açıklanacak.

