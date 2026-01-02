Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Manisa su kesintisi listesi 2 Ocak! MASKİ su kesintisi listesine göre 7 ilçede sular yok

MASKİ bugün (2 Ocak 2026 Cuma) Salihli, Kula, Yunus Emre, Turgutlu, ve Saruhanlı ilçelerinde su kesintisinin yaşandığını açıkladı. Boru patlaması ve vana/hat yenileme çalışması sebebiyle yaşanan su kesintileri nedeniyle bazı mahallelere su verilemiyor. Vatandaşlar tarafından 2 Ocak Manisa su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak ediliyor. MASKİ su kesintilerinin saat kaçta biteceği hakkında açıklama yaptı.

Manisa su kesintisi listesi 2 Ocak! MASKİ su kesintisi listesine göre 7 ilçede sular yok
Manisa'nın Salihli, Kula, Yunus Emre, Turgutlu, ve Saruhanlı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Arıza kaynaklı meydana gelen su kesintileri nedeniyle Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından birçok bölgeye su verilemediği açıklandı. 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah erken saatlerde başlayan Manisa su kesintilerinin ne zaman, saat kaçta biteceği belli oldu.

Manisa su kesintisi listesi 2 Ocak! MASKİ su kesintisi listesine göre 7 ilçede sular yok

MASKİ SU KESİNTİSİ 2 OCAK

MASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre SSalihli, Kula, Yunus Emre, Turgutlu, ve Saruhanlı ilçelerinin bazı mahallelerinde boru patlaması nedeniyle su kesintisi meydana geldi. Alaşehir ilçesinde ise vana ve hat yenileme çalışması sebebiyle kesinti yaşanıyor. Manisa'nın ilçelerinde yaşanan su kesintileri hakkında yapılan açıklamalar şöyle:

Salihli Su Kesintisi

Salihli'nin Aksoy, Barış, Namık Kemal, Sağlık, Seyrantepe, Yeşilyurt, Özyurt ve Şehitler mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 10.59 sıralarında başladı. Boru patlaması nedeniyle meydana gelen kesintinin saat 13.30'da sona ermesi bekleniyor.

Salihli'nin Adala Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi ise saat 14.00'te sona erecek. Yılmaz Mahallesi'nde yaşanan su kesintisi ise saat 16.00'da bitecek.

Manisa su kesintisi listesi 2 Ocak! MASKİ su kesintisi listesine göre 7 ilçede sular yok

Kula Su Kesintisi

Kula ilçesinin 4 Eylül Mahallesi'ne boru patlaması nedeniyle su verilemiyor. Saat 09.43 sıralarında başlayan kesintisinin saat kaçta sona ereceği açıklanmadı.

Yunus Emre Su Kesintisi

Boru patlamasından Yunus Emre ilçesinin ise Muradiye Mahallesi etkilendi. Yaşanan kesintisinin saaat 12.18 civarında sona ereceği duyuruldu. Yenimahalle'de ise su kesintisinin saat kaçta biteceği hakkında bir açıklama bulunmuyor. Kaynak Mahallesi'ndeki su kesintisi ise 12.38 sıralarında bitecek.

Manisa su kesintisi listesi 2 Ocak! MASKİ su kesintisi listesine göre 7 ilçede sular yok

Turgutlu Su Kesintisi

Turgutlu ilçesinin Acarlar ve Yılmazlar mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Kesintilerin saat 11.20 sıralarında sona ereceği tahmin ediliyor.

Saruhanlı Su Kesintisi

Saruhanlı ilçesinin Kemiklidere, Gözlet mahallelerinde su kesintisi meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan kesintisinin saat kaçta sona ereceği henüz açıklanmadı.

