Galatasaray'da transfer operasyonu! İngiltere'den sürpriz sol bek

Galatasaray'da sol bek mevkisindeki belirsizlik, transfer döneminin ana gündem maddesi haline geldi. Sezon başında büyük beklentilerle takıma dahil edilen Ismail Jakobs’un saha dışı disiplini ve sık tekrarlayan sakatlıkları, teknik direktör Okan Buruk’u yeni bir arayışa itti.

Formayı güvenle teslim edebileceği bir isim isteyen tecrübeli çalıştırıcının talebi üzerine harekete geçen yönetim, rotayı İngiltere’ye çevirerek Everton’ın Ukraynalı yıldızı için ilk temasları kurdu.

OKAN BURUK’UN İSTİKRAR ARAYIŞI

Ismail Jakobs’un fiziksel kapasitesindeki dalgalanmalar ve kendisini hazır tutma konusundaki eksiklikleri, sol bekte ciddi bir istikrar sorununa sebep oldu. Senegalli oyuncunun güven vermeyen tablosu nedeniyle bu bölgedeki boşluğu kalıcı olarak doldurmak isteyen Okan Buruk, yönetime sunduğu raporda "fırsat transferi" vurgusu yaptı.

Bu raporun ardından, daha önce de sarı-kırmızılıların izleme listesinde bulunan Mykolenko ismi yeniden masaya geldi.

25 MİLYON EURO’LUK YILDIZ BEDELSİZ GELEBİLİR

26 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun Everton ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Galatasaray için bu transferi cazip kılan en büyük etkenlerin başında geliyor. Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olan Mykolenko, İngiliz ekibinde ilk 11’in değişmez ismi olmasına rağmen kulübün yeni sözleşme tekliflerine henüz olumlu cevap vermedi. Ocak ayı itibarıyla istediği kulüple görüşme ve ön sözleşme imzalama hakkını eline alan yıldız oyuncu için sarı-kırmızılılar elini çabuk tutmak istiyor.

AVRUPA DEVLERİYLE KIRAN KIRANA REKABET

Ancak bu süreçte Galatasaray’ın işi hiç de kolay görünmüyor; çünkü Mykolenko’nun bonservis ödenmeden kadroya katılabilecek olması, Alman ve İspanyol kulüplerini de harekete geçirmiş durumda. Kariyerine dair kararını henüz vermeyen tecrübeli ismin, Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki iddiası ve şampiyonluk yarışı içindeki konumu nedeniyle Türkiye opsiyonuna sıcak bakabileceği konuşuluyor.

GÖZLER OCAK AYINDAKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE

Everton her ne kadar kilit oyuncusunu bırakmak istemese de Mykolenko'nun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya yakın olduğu belirtiliyor. İngiliz ekibini ikna çabaları sürerken, Galatasaray yönetimi önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle bir araya gelerek transfer şartlarını resmen masaya yatırmayı planlıyor.