Altın için alarm verildi! Mehmet Ali Yıldırımtürk 'kuyumcular kapanıyor' diyerek uyardı

Altın fiyatları dalgalanmaya devam ederken yatırımcı alıp satma konusunda endişeli. Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi yoksa bu rekorlardan önceki sessizlik dönemi mi? Mehmet Ali Yıldırımtürk katıldığı bir televizyon programında piyasalara ilişkin kritik veriler paylaşarak yatırımcıları uyardı.
Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Yıldırımtürk, Eylül ve Ekim aylarındaki hızlı yükselişin ardından altın fiyatlarında bir miktar "yorgunluk" görüldüğünü ancak merkez bankalarının alımlarının desteğini sürdürdüğünü belirtti. Yıldırımtürk, "Powell'ın Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olacağı düşüncesindeyim" diyerek, bu takvimin yaklaşmasıyla altının yeniden destek bulacağını ifade etti.
Mevcut fiyat hareketlerini bir "alım fırsatı" olarak nitelendiren Yıldırımtürk, yeni rekorlar için "Aslında bu düzeltme, yeni bir yükselişin habercisi gibi de görünüyor. Tabii 4380 şimdilik çok uzak bir ihtimal gibi görünse de, çok hızlı yükselişlerin olduğu bir dönemi geride bırakmış durumdayız. Her halükarda 4.000 doların üzerinde kaldığı sürece, altının muhtemelen 4380-4500 dolar seviyelerini görme ihtimali yüksek gibi görünüyor" dedi.
İç piyasadaki yatırımcı davranışlarına da değinen uzman isim, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin vatandaşın tutumunu etkilediğini vurguladı.
Yıldırımtürk, "Vatandaşın 'artık bu enflasyon düşmeyecek' şeklindeki algısının daha da güçlendiğini görüyoruz. Bu noktada dışarıda altın fiyatları gerilese bile, 'Eyvah altın geriliyor, hadi götürelim satalım' diyen olmadığını görüyoruz" dedi. Yıldırımtürk ayrıca, dövizde beklentisi kalmayan yatırımcıların dövizlerini satarak altına yöneldiğine dikkat çekti.
Yıldırımtürk'ün açıklamalarında kritik noktalardan biri kuyumculuk sektörünün içinde bulunduğu zor durum oldu. Dış piyasa ile iç piyasa arasındaki makasın ve yüksek maliyetlerin sektörü vurduğunu belirten Yıldırımtürk, Kuyumcukent'teki durumu özetledi.
Yıldırımtürk "Sektör, her altın yükselişinde maalesef çok sıkıntılı dönemler yaşıyor. Kuyumcukent'te atölyelerin %15 civarında boşaldığını görüyoruz. Sektör bu noktada çok sıkıntılı, ihracat yapamıyor. Küçük atölyelerin bir bir kapandığı bir dönemdeyiz."
Dış piyasa ile iç piyasa arasındaki fiyat farkının (makasın) 12 bin dolarlardan 5 bin dolar seviyelerine indiğini ancak bunun "söylem bazlı" kaldığını belirten Yıldırımtürk, altın yatırımcılarını uyardı.
Uzman isim "Sektörün, 5.000 dolarlık farkla altını darphaneye götürüp orada üretim yaptırıp satmak yerine, daha ziyade gram altında hareket etmeyi uygun gördüğünü izliyoruz. Çünkü darphaneye verilen altınlar 3 gün, 5 gün orada kalıyor. O arada eğer fiyat farkı düşerse 'bundan zarar ederim' diye düşünenler de var" dedi.