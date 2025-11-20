Altın için alarm verildi! Mehmet Ali Yıldırımtürk 'kuyumcular kapanıyor' diyerek uyardı

4500 DOLAR SEVİYELERİ GÖRÜLEBİLİR

Mevcut fiyat hareketlerini bir "alım fırsatı" olarak nitelendiren Yıldırımtürk, yeni rekorlar için "Aslında bu düzeltme, yeni bir yükselişin habercisi gibi de görünüyor. Tabii 4380 şimdilik çok uzak bir ihtimal gibi görünse de, çok hızlı yükselişlerin olduğu bir dönemi geride bırakmış durumdayız. Her halükarda 4.000 doların üzerinde kaldığı sürece, altının muhtemelen 4380-4500 dolar seviyelerini görme ihtimali yüksek gibi görünüyor" dedi.

