Altın için alarm verildi! Mehmet Ali Yıldırımtürk 'kuyumcular kapanıyor' diyerek uyardı

