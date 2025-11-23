Menü Kapat
TGRT Haber
Samsunspor'da Thomas Reis net konuştu: "Daha fazlasını hak eden taraftık"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş beraberliğinin ardından maçı değerlendirdi. Deneyimli antrenör, 3 puana yakın olan taraf olduklarını belirtti.

KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 20:44

, Trendyol 'in 13. haftasında deplasmanına konuk oldu. Zorlu maç 1-1 berabere biterken, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis de müsabaka sonrasında net bir mesaj verdi.

SAMSUNSPOR'DA THOMAS REIS VE GALİBİYET ÇIKIŞI

"Özellikle ilk yarının ilk 35 dakikasına baktığımızda çok iyi bir performans gösterdik ama sonrasında oynama tempomuzu biraz kaybettik. Çok basit top kayıpları yaptık. Bu yapmış olduğumuz hatalar sebebiyle rakibimizi biraz güçlendirdik. Golü yedikten sonra takım halinde inancımızı koruduk. Almış olduğumuz 1 puan sebebiyle mutlu olduğumuzu belirtmek istiyoruz ama 90 dakikanın sonrasında daha fazlasını hak eden taraftık. Ligde şampiyonlukla alakalı zamana ihtiyacımız var. Diğer takımların bütçesine ve bizimkine bakınca ciddi bir fark var. Gerçekçi olmak lazım. Başkan her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kulübün bütçesinin ve oyuncuların kapasitesinin farkındayım. En iyi takım değiliz ama iyi bir takım olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Güçlü bir mantalite ortaya koymaya çalışıyoruz. Böyle devam edersek kazanmaya devam edebiliriz. Avrupa'da iyi bir pozisyondayız. Dar kadroya sahibiz. Bu kadroyla doğru işler yapmaya çalışıyoruz. 3 gün sonra önemli bir maç oynayacağız. 3 günde bir maç oynayacağımız bir periyoda giriyoruz. Bu karşılaşmayı kazanırsak iyi bir pozisyonda olacağız. Böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum."

Samsunspor'da Thomas Reis net konuştu: "Daha fazlasını hak eden taraftık"

Sıkça Sorulan Sorular

SAMSUNSPOR AVRUPA'DA KİMLE OYNAYACAK?
Temsilcimiz, Breidablik deplasmanına çıkacak.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Samsunspor kritiği: "Olmayınca olmuyor"
Beşiktaş-Samsunspor beraberliğinin ardından çarpıcı sözler: "Kabul etmemiz mümkün değil"
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#samsunspor
#Thomas Reis
#Maç Sonrası
#Futbol Haberi
#Spor
