Samsunspor'da Thomas Reis net konuştu: "Daha fazlasını hak eden taraftık"

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk oldu. Zorlu maç 1-1 berabere biterken, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis de müsabaka sonrasında net bir mesaj verdi.

SAMSUNSPOR'DA THOMAS REIS VE GALİBİYET ÇIKIŞI

"Özellikle ilk yarının ilk 35 dakikasına baktığımızda çok iyi bir performans gösterdik ama sonrasında oynama tempomuzu biraz kaybettik. Çok basit top kayıpları yaptık. Bu yapmış olduğumuz hatalar sebebiyle rakibimizi biraz güçlendirdik. Golü yedikten sonra takım halinde inancımızı koruduk. Almış olduğumuz 1 puan sebebiyle mutlu olduğumuzu belirtmek istiyoruz ama 90 dakikanın sonrasında daha fazlasını hak eden taraftık. Ligde şampiyonlukla alakalı zamana ihtiyacımız var. Diğer takımların bütçesine ve bizimkine bakınca ciddi bir fark var. Gerçekçi olmak lazım. Başkan her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kulübün bütçesinin ve oyuncuların kapasitesinin farkındayım. En iyi takım değiliz ama iyi bir takım olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Güçlü bir mantalite ortaya koymaya çalışıyoruz. Böyle devam edersek kazanmaya devam edebiliriz. Avrupa'da iyi bir pozisyondayız. Dar kadroya sahibiz. Bu kadroyla doğru işler yapmaya çalışıyoruz. 3 gün sonra önemli bir maç oynayacağız. 3 günde bir maç oynayacağımız bir periyoda giriyoruz. Bu karşılaşmayı kazanırsak iyi bir pozisyonda olacağız. Böyle bir takımın parçası olduğum için çok mutluyum."