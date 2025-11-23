Menü Kapat
Yarın okullar tatil mi, var mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

İlkokul, ortaokul ve liselerde 24 Kasım Öğretmenler Günü yarın kutlanacak. Öğrenciler tarafından yarın okullar tatil mi, var mı sorularının cevapları merak ediliyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olup olmadığı gündeme geldi.

Ülkemizde her yıl öğretmenlerin önemini hatırlamak ve özverili çalışmalarını onurlandırmak için 24 Kasım tarihi olarak kutlanıyor.

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü pazartesi gününe denk geliyor. Buı nedenle yarın mi, var mı sorusu gündeme geldi .Öğrenciler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI 24 KASIM?

24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatil olarak kabul edilmediği için yarın okullar tatil olmayacak. Öğrenciler normal ders saatlerinde eğitim görmeye devam edecekler.

Ancak bazı okullarda 24 Kasım Öğretmenler Gününe düzenlenen etkinlikler kapsamında ders programlarında değişiklik yaşanabilir. Öğrencilerin velileri, okul idarelerini arayarak ders programları hakkında bilgi alabilirler.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Tatiller Kanunu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü yer almadığı için, resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle 24 Kasım'da bankalar, noterler, kamu kurumları, okullar hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

Ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen günler ve bayramlar şöyle:

  • Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 15 Temmuz Demokrasi Bayramı
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
  • Kurban Bayramı
  • Ramazan Bayramı
