Yarın okullar tatil mi, var mı? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

Ülkemizde her yıl öğretmenlerin önemini hatırlamak ve özverili çalışmalarını onurlandırmak için 24 Kasım tarihi Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü pazartesi gününe denk geliyor. Buı nedenle yarın okullar tatil mi, var mı sorusu gündeme geldi .Öğrenciler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI 24 KASIM?

24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatil olarak kabul edilmediği için yarın okullar tatil olmayacak. Öğrenciler normal ders saatlerinde eğitim görmeye devam edecekler.

Ancak bazı okullarda 24 Kasım Öğretmenler Gününe düzenlenen etkinlikler kapsamında ders programlarında değişiklik yaşanabilir. Öğrencilerin velileri, okul idarelerini arayarak ders programları hakkında bilgi alabilirler.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Tatiller Kanunu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü yer almadığı için, resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle 24 Kasım'da bankalar, noterler, kamu kurumları, okullar hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

Ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilen günler ve bayramlar şöyle: