15°
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Samsunspor kritiği: "Olmayınca olmuyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor beraberliği sonrasında açıklamalarda bulundu. Genç çalıştırıcı, takımı özelinde bireysel hatalara ayrıca parantez açtı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Samsunspor kritiği:
Trendyol 'de ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü , karşılaşmanın ardından önemli noktalara değindi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Samsunspor kritiği: "Olmayınca olmuyor"

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN KRİTİK AÇILIMLAR

"Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşündük ikinci yarıda ama maalesef yine bir bireysel hata! Yine kendi kendimize bir attık. O golden sonra psikolojimiz bozuldu. Konsantrasyonumuzu kaybettik ve bir tane daha yiyebilirdik hatta. Yani tabii ki üzgünüz amacımız kazanmaktı. Bazen şansızlıklar... Olmadı mı olmuyor. Çok fazla bireysel hata yapıyoruz. Bu maalesef belimizi büktü. Bireysel hatayı çözecek bir çalışma yok. Futbolda bunlar oluyor. Canlı bir oyun. Her an önlem alamıyoruz. Çocuklar iyi niyetli mücadele ediyor. Oyun anlayışımız da fena değil. Samsunspor da Avrupa'da başarılı olmuş, güçlü bir takım. Kazanabilirdik ama futbolda her türlü sonuç maalesef insanın başına geliyor."

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Samsunspor kritiği: "Olmayınca olmuyor"

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ NASIL GOL YEMİŞTİ?
Cengiz Ünder'in geri pasında Ndiaye araya girmiş ve Samsunspor'un beraberlik sayısını kaydetmişti.
