15°
 | Burak Ayaydın

Umut Nayir'in 40 golü: Son 5 yıla damga vuran çarpıcı detay!

Umut Nayir'in son 5 yılda attığı 40 gol, Türk futbolcular özelinde zirveye oynadı. An itibarıyla kariyerini Konyaspor'da sürdüren Umut Nayir, son 5 yıldaki özel performansıyla pek çok yıldız ismi geride bıraktı.

Umut Nayir'in 40 golü: Son 5 yıla damga vuran çarpıcı detay!
'in çarpıcı gol istatistiği, deneyimli futbolcuyu en iyi Türkler arasına taşıdı. Esasen ise 32 yaşındaki Umut Nayir, son 5 yılda 40 gol attı ve haricindeki tüm Türk futbolcuların önünde yer aldı.

Umut Nayir'in 40 golü: Son 5 yıla damga vuran çarpıcı detay!

SON 5 YILDA EN GOLCÜ TÜRKLER

1 - Kerem Aktürkoğlu | 51 Gol
2 - Umut Nayir | 40 Gol
3 - Enes Ünal | 38 Gol
4 - Hakan Çalhanoğlu | 37 Gol
5 - Emre Akbaba | 36 Gol
6 - Umut Bozok | 33 Gol
7 - Orkun Kökçü | 32 Gol
8 - Burak Yılmaz | 29 Gol

Umut Nayir'in 40 golü: Son 5 yıla damga vuran çarpıcı detay!

A MİLLİ TAKIM'DA FORVET SORUNU

Umut Nayir'in ortalama takımlarda oynayarak yakaladığı başarılı istatistik, 'ın golcü sorununa da yeniden dikkat çekti! Zira Enes Ünal gibi isimlerin sakatlıklar sebebiyle dahil olamadığı süreçlerde, Vincenzo Montella da seçmekte zorlanmış ve Türkiye adına farklı bir hücum stratejisi kurgulamıştı.

Umut Nayir'in 40 golü: Son 5 yıla damga vuran çarpıcı detay!

Sıkça Sorulan Sorular

UMUT NAYİR BU SEZON NASIL BİR PERFORMANS GÖSTERDİ?
Konyaspor ile şu ana kadar 12 maça çıkan Umut Nayir, 6 gol ile 2 asistlik önemli bir katkı sağladı.
