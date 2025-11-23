Umut Nayir'in 40 golü: Son 5 yıla damga vuran çarpıcı detay!

Umut Nayir'in çarpıcı gol istatistiği, deneyimli futbolcuyu en iyi Türkler arasına taşıdı. Esasen ise 32 yaşındaki Umut Nayir, son 5 yılda 40 gol attı ve Kerem Aktürkoğlu haricindeki tüm Türk futbolcuların önünde yer aldı.

SON 5 YILDA EN GOLCÜ TÜRKLER

1 - Kerem Aktürkoğlu | 51 Gol

2 - Umut Nayir | 40 Gol

3 - Enes Ünal | 38 Gol

4 - Hakan Çalhanoğlu | 37 Gol

5 - Emre Akbaba | 36 Gol

6 - Umut Bozok | 33 Gol

7 - Orkun Kökçü | 32 Gol

8 - Burak Yılmaz | 29 Gol

A MİLLİ TAKIM'DA FORVET SORUNU

Umut Nayir'in ortalama takımlarda oynayarak yakaladığı başarılı istatistik, A Milli Takım'ın golcü sorununa da yeniden dikkat çekti! Zira Enes Ünal gibi isimlerin sakatlıklar sebebiyle dahil olamadığı süreçlerde, Vincenzo Montella da forvet seçmekte zorlanmış ve Türkiye adına farklı bir hücum stratejisi kurgulamıştı.