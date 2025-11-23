Göztepe ve Kocaelispor puanları paylaştı!

Göztepe ile Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Ayrıca bu sonuçla birlikte Göztepe puanını 23'e, Kocaelispor ise puanını 15'e yükseltti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut.

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş (Dk. 88 Godoi), Heliton, Bokele, Ruan (Dk. 88 Ogün Bayrak), Miroshi (Dk. 67 Rhaldney), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 67 Olaitan), Janderson, Juan.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty (Dk. 76 Tarkan Serbest), Keita (Dk. 46 Show), Tayfur Bingöl, Can Keleş (Dk. 65 Churlinov), Agyei (Dk. 87 Nonge), Serdar Dursun.

Sarı kartlar: Dk. 20 Linetty, Dk. 44 Balogh, Dk. 45+2 Keita, Dk. 83 Show (Kocaelispor), Dk. 45+2 Miroshi, Dk. 64 Ruan (Göztepe).