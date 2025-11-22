Enes Ünal golle döndü: Oyuna girdi takımını ipten aldı!

Bournemouth ile West Ham United, Premier Lig'in 12. haftasında 2-2 berabere kaldı. Zorlu maçta 80. dakikada oyuna dahil olan Enes Ünal, 81'de sahne aldı ve takımına 1 puanı getirdi.

ENES ÜNAL AYLAR SONRA GOL ATTI

Son maçına çıktığında tarihler 4 Ocak’ı gösteren Enes Ünal, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle formasına hasret kalmıştı! Esasen ise 80. dakikada Tyler Adams’ın yerine oyuna dahil olan milli yıldız, tam 341 gün sonra golle döndü. Oyuna girdikten sadece bir dakika sonra; Marcos Senesi’nin savunma arasına attığı akıl dolu pası harika kontrol eden Enes, net bir vuruşla topu ağlara gönderdi! En nihayetinde ise bu golle skoru 2-2’ye getiren yıldız oyuncu, hem uzun süren gol orucunu bozdu hem de takımını ipten aldı.

İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR HAFTALAR

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonuçla galibiyet hasreti üç maça çıkan Bournemouth puanını 19’a yükseltirken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren West Ham United ise 11 puana ulaştı.