Liverpool yine kaybetti: Bunun adı kriz!

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Nottingham Forest'ı konuk etti. Anfield Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 3-0 galip ayrıldı. Ayrıca da Nottingham'a galibiyeti getiren golleri; 33. dakikada Murillo, 46. dakikada Nicolo Savona ve 78. dakikada Morgan Gibbs-White attı.

LIVERPOOL'DA KRİZ

Liverpool son 7 maçta 6. yenilgisini yaşadığı Premier Lig'de 18 puanla 11. sırada yer alırken, Nottingham Forest ise 12 puanla 16. basamakta bulunuyor. Esasen ise Kırmızılar; ligde gelecek hafta West Ham'a konuk olacak, Nottingham ise Brighton'ı ağırlayacak.

LIVERPOOL'DA AYRILIK BEKLENİYOR

İngiliz devinde, Arne Slot için ayrılık çanları çalıyor.