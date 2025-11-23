Galatasaray'da Okan Buruk'un büyük sınavı: Kritik virajda önemli eksikler!

Galatasaray'da Okan Buruk'u farklı bir kadro kurgusu bekliyor. Halihazırda Şampiyonlar Ligi'ni ve Fenerbahçe derbisini gözeten Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde zor maçlara çıkacak ve önemli eksiklerine rağmen virajı hatasız geçmeyi deneyecek.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN FARKLI KURGU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi sürecini ve Fenerbahçe derbisini farklı oyuncular üzerinden ilerletmek zorunda kaldı! Esasen ise kadroda önemli eksiklerin olduğu günlerde, Okan Buruk üst üste büyük sınavlar verecek ve Galatasaray adına sezonun kırılma dönemlerinden birini yaşayacak.

OKAN BURUK GALATASARAY'INDA EKSİKLER LİSTESİ

1 - Victor Osimhen | Sakat

2 - Yunus Akgün | Sakat

3 - Wilfried Singo | Sakat

4 - Mario Lemina | Sakat

5 - Kaan Ayhan | Sakat

6 - İsmail Jakobs | Sakat

7 - Roland Sallai | Kırmızı Kart Cezalısı

8 - Eren Elmalı | Soruşturma Cezalısı

9 - Metehan Baltacı | Soruşturma Cezalısı

10 - Berkan Kutlu | Sakat

GALATASARAY'DA İNCE HESAPLAR

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, önümüzdeki iki haftalık zaman diliminde Avrupa'da ve Türkiye'de alacağı skorlara göre; sezonun devamını belirleyecek ve ara transfer döneminde bu süreçten hareketle hamleler yapacak.