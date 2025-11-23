Galatasaray'da Okan Buruk'un büyük sınavı: Kritik virajda önemli eksikler!

Kategoriler
Galatasaray'da Okan Buruk'u farklı bir kadro kurgusu bekliyor. Halihazırda Şampiyonlar Ligi'ni ve Fenerbahçe derbisini gözeten Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde zor maçlara çıkacak ve önemli eksiklerine rağmen virajı hatasız geçmeyi deneyecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi sürecini ve Fenerbahçe derbisini farklı oyuncular üzerinden ilerletmek zorunda kaldı! Esasen ise kadroda önemli eksiklerin olduğu günlerde, Okan Buruk üst üste büyük sınavlar verecek ve Galatasaray adına sezonun kırılma dönemlerinden birini yaşayacak.
1 - Victor Osimhen | Sakat
2 - Yunus Akgün | Sakat
3 - Wilfried Singo | Sakat
4 - Mario Lemina | Sakat
5 - Kaan Ayhan | Sakat
6 - İsmail Jakobs | Sakat
7 - Roland Sallai | Kırmızı Kart Cezalısı
8 - Eren Elmalı | Soruşturma Cezalısı
9 - Metehan Baltacı | Soruşturma Cezalısı
10 - Berkan Kutlu | Sakat
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, önümüzdeki iki haftalık zaman diliminde Avrupa'da ve Türkiye'de alacağı skorlara göre; sezonun devamını belirleyecek ve ara transfer döneminde bu süreçten hareketle hamleler yapacak.