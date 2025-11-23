Menü Kapat
Hava Durumu
15°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Okan Buruk'un büyük sınavı: Kritik virajda önemli eksikler!

Galatasaray'da Okan Buruk adına kritik bir döneme girildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi ve Fenerbahçe maçları özelinde tezat bir durumda kaldı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un büyük sınavı: Kritik virajda önemli eksikler!
Burak Ayaydın
23.11.2025
23.11.2025
'da 'u farklı bir kurgusu bekliyor. Halihazırda 'ni ve derbisini gözeten Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde zor maçlara çıkacak ve önemli eksiklerine rağmen virajı hatasız geçmeyi deneyecek.

Galatasaray'da Okan Buruk'un büyük sınavı: Kritik virajda önemli eksikler!

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN FARKLI KURGU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi sürecini ve Fenerbahçe derbisini farklı oyuncular üzerinden ilerletmek zorunda kaldı! Esasen ise kadroda önemli eksiklerin olduğu günlerde, Okan Buruk üst üste büyük sınavlar verecek ve Galatasaray adına sezonun kırılma dönemlerinden birini yaşayacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'un büyük sınavı: Kritik virajda önemli eksikler!

OKAN BURUK GALATASARAY'INDA EKSİKLER LİSTESİ

1 - Victor Osimhen | Sakat

2 - Yunus Akgün | Sakat

3 - Wilfried Singo | Sakat

4 - Mario Lemina | Sakat

5 - Kaan Ayhan | Sakat

6 - İsmail Jakobs | Sakat

7 - Roland Sallai | Kırmızı Kart Cezalısı

8 - Eren Elmalı | Soruşturma Cezalısı

9 - Metehan Baltacı | Soruşturma Cezalısı

10 - Berkan Kutlu | Sakat

Galatasaray'da Okan Buruk'un büyük sınavı: Kritik virajda önemli eksikler!

GALATASARAY'DA İNCE HESAPLAR

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, önümüzdeki iki haftalık zaman diliminde Avrupa'da ve Türkiye'de alacağı skorlara göre; sezonun devamını belirleyecek ve ara transfer döneminde bu süreçten hareketle hamleler yapacak.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFER HEDEFİ KİM?
Sarı kırmızılılar, Ademola Lookman ile ilgileniyor.
