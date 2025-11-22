Barcelona 909 gün sonra Camp Nou'da: Muhteşem geri dönüş!

Barcelona, 909 gün sonra Camp Nou'da 4-0 kazandı. İspanyol devinin Bilbao karşısındaki golleri; Robert Lewandowski, Ferran Torres (2) ve Fermin Lopez'den geldi. Ayrıca da Katalan temsilcisi, maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

909 GÜN SONRA YENİDEN CAMP NOU'DA

Stadyumun yenilenme çalışmaları nedeniyle 909 günlük aranın ardında ilk kez Camp Nou'da maça çıkan Barcelona, 13. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'yu ağırladı ve taraftarlarına 'yeniden merhaba' dedi.

REAL MADRID MAÇI BEKLENİYOR

Liderliği devralan Barcelona, Real Madrid'in maç sonucuna göre sıralamadaki nihai yerini alacak.