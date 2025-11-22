Barcelona 909 gün sonra Camp Nou'da: Muhteşem geri dönüş!

Kategoriler
Barcelona, 909 gün sonra Camp Nou'da 4-0 kazandı. İspanyol devinin Bilbao karşısındaki golleri; Robert Lewandowski, Ferran Torres (2) ve Fermin Lopez'den geldi. Ayrıca da Katalan temsilcisi, maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Stadyumun yenilenme çalışmaları nedeniyle 909 günlük aranın ardında ilk kez Camp Nou'da maça çıkan Barcelona, 13. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'yu ağırladı ve taraftarlarına 'yeniden merhaba' dedi.
Liderliği devralan Barcelona, Real Madrid'in maç sonucuna göre sıralamadaki nihai yerini alacak.