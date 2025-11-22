Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Barcelona 909 gün sonra Camp Nou'da: Muhteşem geri dönüş!

İspanya La Liga'da Barcelona ile Athletic Bilbao karşılaştı. Barcelona, tam 909 gün sonra Camp Nou'ya geri döndü ve muhteşem bir zaferle açılışı yaptı.

Barcelona 909 gün sonra Camp Nou'da: Muhteşem geri dönüş!
Barcelona, 909 gün sonra Camp Nou'da 4-0 kazandı. İspanyol devinin Bilbao karşısındaki golleri; Robert Lewandowski, Ferran Torres (2) ve Fermin Lopez'den geldi. Ayrıca da Katalan temsilcisi, maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Barcelona 909 gün sonra Camp Nou'da: Muhteşem geri dönüş!

909 GÜN SONRA YENİDEN CAMP NOU'DA

Stadyumun yenilenme çalışmaları nedeniyle 909 günlük aranın ardında ilk kez Camp Nou'da maça çıkan Barcelona, 13. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'yu ağırladı ve taraftarlarına 'yeniden merhaba' dedi.

Barcelona 909 gün sonra Camp Nou'da: Muhteşem geri dönüş!

REAL MADRID MAÇI BEKLENİYOR

Liderliği devralan Barcelona, Real Madrid'in maç sonucuna göre sıralamadaki nihai yerini alacak.

Barcelona 909 gün sonra Camp Nou'da: Muhteşem geri dönüş!

Sıkça Sorulan Sorular

BARCELONA'NIN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
La Liga devi, an itibarıyla 1.11 milyar Euroluk yatırıma sahip durumda.
