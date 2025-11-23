Beşiktaş-Samsunspor beraberliğinin ardından çarpıcı sözler: "Kabul etmemiz mümkün değil"

Beşiktaş'ta Samsunspor kritikleri yapıldı. Beşiktaşlı futbolculardan Gabriel Paulista, Ersin Destanoğlu ve Demir Ege Tıknaz; zorlu maç sonrasında değerlendirmeler gerçekleştirdi.

GABRIEL PAULISTA'DAN TAKIMA NET MESAJ

"Kendi sahamızda böyle bir skoru kabul etmemiz mümkün değil. Samsunspor iyi bir takım onları tebrik ederim, bir puandan dolayı. İlk yarının son 15-20 dakikasında iyi oynadık. İkinci yarıda golü bulduktan sonraki oyunu kabul etmemiz mümkün değil. Sahaya daha çok kişilik koymamız gerektiğinizi düşünüyorum."

ERSİN DESTANOĞLU 'ŞANSSIZLIK' VURGUSUNDA BULUNDU

"Puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Her zaman öne geçiyoruz ve maalesef ufak tefek şanssızlıklarla puan kaybediyoruz. Bu da 4-5 maçtır başımıza geliyor. Evet, iki üç yıldır düzenli oynamıyordum. Maç maç daha iyi olacağıma inanıyorum."

DEMİR EGE TIKNAZ HEDEFİ GÖSTERDİ

"3 puanı kazanamadığımız için üzgünüz. Milli arayı iyi geçirdik, iyi hazırlanmıştık. İlk yarının bitmesine 4 maç kaldı ve bunları en iyi şekilde tamamlayıp devre arasına girmek istiyoruz."