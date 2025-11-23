Menü Kapat
15°
Spor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş-Samsunspor beraberliğinin ardından çarpıcı sözler: "Kabul etmemiz mümkün değil"

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Beşiktaşlı yıldızlar, zorlu maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş-Samsunspor beraberliğinin ardından çarpıcı sözler:
'ta kritikleri yapıldı. Beşiktaşlı futbolculardan Gabriel Paulista, Ersin Destanoğlu ve Demir Ege Tıknaz; zorlu maç sonrasında değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Beşiktaş-Samsunspor beraberliğinin ardından çarpıcı sözler: "Kabul etmemiz mümkün değil"

GABRIEL PAULISTA'DAN TAKIMA NET MESAJ

"Kendi sahamızda böyle bir skoru kabul etmemiz mümkün değil. Samsunspor iyi bir takım onları tebrik ederim, bir puandan dolayı. İlk yarının son 15-20 dakikasında iyi oynadık. İkinci yarıda golü bulduktan sonraki oyunu kabul etmemiz mümkün değil. Sahaya daha çok kişilik koymamız gerektiğinizi düşünüyorum."

Beşiktaş-Samsunspor beraberliğinin ardından çarpıcı sözler: "Kabul etmemiz mümkün değil"

ERSİN DESTANOĞLU 'ŞANSSIZLIK' VURGUSUNDA BULUNDU

"Puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Her zaman öne geçiyoruz ve maalesef ufak tefek şanssızlıklarla puan kaybediyoruz. Bu da 4-5 maçtır başımıza geliyor. Evet, iki üç yıldır düzenli oynamıyordum. Maç maç daha iyi olacağıma inanıyorum."

Beşiktaş-Samsunspor beraberliğinin ardından çarpıcı sözler: "Kabul etmemiz mümkün değil"

DEMİR EGE TIKNAZ HEDEFİ GÖSTERDİ

"3 puanı kazanamadığımız için üzgünüz. Milli arayı iyi geçirdik, iyi hazırlanmıştık. İlk yarının bitmesine 4 maç kaldı ve bunları en iyi şekilde tamamlayıp devre arasına girmek istiyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA DEVRE ARASINDA NE OLACAK?
Siyah beyazlıların, birkaç önemli takviye yapması bekleniyor.
