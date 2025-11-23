Menü Kapat
15°
Aktüel


 Hüseyin Bahcivan

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Fenerbahçe sarı kart sınırındaki oyuncular

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç kadrosu mücadeleye saatler kala gündem oldu. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe tarafından açıklanan Çaykur Rizespor kamp kadrosunda ise 6 futbolcu yer almadı. Çaykur Rizespor'da ise 4 futbolcu forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Fenerbahçe sarı kart sınırındaki oyuncular
bugün 'in 13. haftası kapsamında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe bu sezon oynadığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Namağlup olarak devam eden sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet alarak, Galatasaray ile olan puan farkını 1 puana indirmeyi hedefliyor.

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Fenerbahçe sarı kart sınırındaki oyuncular

Çaykur Rizespor ise 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde 14 puanla 11. sırada yer alan Çaykur Rizespor, evinde Fenerbahçe'den puan alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı planlıyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının kadrosu, muhtemel 'leri gündem oldu.

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Fenerbahçe sarı kart sınırındaki oyuncular

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci, Çaykur Rizespor maçında forma giymeyecek. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin ise tedavileri devam ediyor.

Sarı-lacivertliler tarafından açıklanan kamp kadrosunda Edson Alvarez ve sarı kart cezalısı olan Nelson Semedo'da maçta oynamayacak.

Çaykur Rizespor'de ise Halil Dervişoğlu ve Augusto'nun sakatlığı bulunuyor. Efe Doğan ve Furkan Orak ise hak mahrumiyeti cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Fenerbahçe sarı kart sınırındaki oyuncular

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'nun Edson Alvarez'in yokluğunda sarı-lacivertlilerde Fred'i ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Nene, Asensio, Fred, Kerem, Duran

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Fenerbahçe sarı kart sınırındaki oyuncular

FENERBAHÇE SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor deplasmanı öncesinde sadece Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında yer alıyor. Hollandalı futbolcu karşılaşmada sarı kart görürse cezalı duruma düşerek Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

