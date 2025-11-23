Çaykur Rizespor Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri! Fenerbahçe sarı kart sınırındaki oyuncular

Fenerbahçe bugün Süper Lig'in 13. haftası kapsamında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe bu sezon oynadığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Namağlup olarak devam eden sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet alarak, Galatasaray ile olan puan farkını 1 puana indirmeyi hedefliyor.

Çaykur Rizespor ise 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde 14 puanla 11. sırada yer alan Çaykur Rizespor, evinde Fenerbahçe'den puan alarak küme düşme hattından uzaklaşmayı planlıyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci, Çaykur Rizespor maçında forma giymeyecek. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski'nin ise tedavileri devam ediyor.

Sarı-lacivertliler tarafından açıklanan kamp kadrosunda Edson Alvarez ve sarı kart cezalısı olan Nelson Semedo'da maçta oynamayacak.

Çaykur Rizespor'de ise Halil Dervişoğlu ve Augusto'nun sakatlığı bulunuyor. Efe Doğan ve Furkan Orak ise hak mahrumiyeti cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco'nun Edson Alvarez'in yokluğunda sarı-lacivertlilerde Fred'i ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Nene, Asensio, Fred, Kerem, Duran

FENERBAHÇE SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor deplasmanı öncesinde sadece Jayden Oosterwolde sarı kart sınırında yer alıyor. Hollandalı futbolcu karşılaşmada sarı kart görürse cezalı duruma düşerek Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.