4 çocuk bir genci bıçakladı! Sebep: 'Yan baktın'

Aksaray’da “Yan baktın” kavgasında kan aktı. Yaşı küçük 4 çocuk 18 yaşındaki genci bacağından bıçakladı. Kaçan çocuklar sırra kadem basarken, yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı

4 çocuk bir genci bıçakladı! Sebep: 'Yan baktın'
IHA
23.11.2025
saat ikonu 17:27
23.11.2025
18 yaşındaki İbrahim K., arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra evine gitmek için yola çıktı. Bu sırada gence yaklaşan 4 çocuk İddiaya göre çocuklar "Yan yan ne bakıyorsun" deyip laf attı. Çocuklara bakmadığını ifade eden İbrahim K. çocukları ikna edemedi. Yaşı küçük çocuklardan biri belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak gencin sağ bacağına sapladı.

4 çocuk bir genci bıçakladı! Sebep: 'Yan baktın'

ÇOCUKLAR HIZLA KAÇTI

Bacağından bıçaklanan ne olduğunu anlamadan kaldırıma otururken, yaşı küçük çocuklar hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

