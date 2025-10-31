Önce geçti sonra geri döndü! Yolcu treni hemzemin geçitte kalan tırı biçti

Hollanda'nın Gelderland ilinde yer alan Meteren köyünde armut yüklü bir tır, dönüş yapmaya çalıştığı sırada hemzemin geçite takıldı. Bu sırada hızla gelen yolcu treni, tıra çarptı. Tırdaki armutlar yola saçılırken, tır şoförü ve trende bulunan 4 yolcu yaralandı.

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, hemzemin geçitteki tırın dönüş yapamadığı, geri gelerek tekrar hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı ve bu sırada bölgeye yaklaşan yolcu treninin tırı biçtiği görüldü.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Bir görgü tanığının ifadesine göre sürücünün dönüş yapacağı virajın çok dar olduğu, bu nedenle hemzemin geçitte kaldığı belirtildi.

Demiryolu operatörü ProRail, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.