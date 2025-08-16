Danimarka'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

Danimarka'da tren yolculuğu kötü bitti. Yolcu treninin raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

KAZADA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ulusal medyada yer alan haberlerde, başkent Kopenhag'dan Sonderborg'a ulaşması beklenen yolcu treninin, Tinglev ve Kliplev kasabaları arasında raydan çıktığı belirtildi. Polis, yaptığı açıklamada, kazada 1 kişinin öldüğü, en az 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Danimarka basınında yer alan haberlerde, Almanya'dan ambulans geldiği, ayrıca köpek ve dronlarla arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı kaydedildi.

TREN SEFERLERİ İPTAL

Kazanın meydana geldiği güzergahta hafta sonunda yapılması planlanan tren seferleri iptal edildi.

Danimarka Ulaştırma Bakanı Thomas Danielsen, düzenlediği basın toplantısında, kazanın tüm detaylarıyla soruşturulacağını belirtti.

Olay yerine ilişkin paylaşılan görüntülerde kazaya bazı araçların da karıştığı görülüyor.