Edson Alvarez, Nelson Semedo neden yok, oynamıyor? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında kimler eksik, sakat, cezalı oyuncular

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası kapsamında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Edson Alvarez, Nelson Semedo neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor. Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında eksik, sakat ve cezalı olan oyunlar belli oldu.

Edson Alvarez, Nelson Semedo neden yok, oynamıyor? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında kimler eksik, sakat, cezalı oyuncular
Milli aranın ardından 'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün (23 Kasım 2025 Pazar) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında , ile deplasmanda karşılaşacak.

Taraftarlar tarafından kritik karşılaşma öncesinde Edson Alvarez, neden yok sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor kamp kadrosu açıklandı.

Edson Alvarez, Nelson Semedo neden yok, oynamıyor? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında kimler eksik, sakat, cezalı oyuncular

EDSON ALVAREZ ÇAYKUR RİZEPSOR - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Edson Alvarez, Fenerbahçe teknik heyetinin aldığı karar kapsamında Çaykur Rizespor kamp kadrosuna dahil edilmedi. Milli arada yoğun bir maç temposundan dönen Meksikalı futbolcuyu sarı-lacivertli teknik ekip riske atmayarak, dinlendirmeyi tercih etti.

Edson Alvarez, Nelson Semedo neden yok, oynamıyor? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında kimler eksik, sakat, cezalı oyuncular

NELSON SEMEDO ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Nelson Semedo Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında sarı kart cezalısı olduğu için oynamıyor. Nelson Semedo, milli ara öncesinde oynanan Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasının 46. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

Portekizli yıldız isim bu sezon Kocaelispor, Samsunspor, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında sarı kart gördü.

Edson Alvarez, Nelson Semedo neden yok, oynamıyor? Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçında kimler eksik, sakat, cezalı oyuncular

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI, SAKAT?

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında Edson Alvarez ve Nelson SEmedo'nun yanı sıra 4 futbolcu daha kamp kadrosunda yer almadı. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un yanı sıra sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü karşılaşmanın kamp kadrosunda bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran."

