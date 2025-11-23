Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı canlı şifresiz nereden izlenir, hangi kanalda? Fenerbahçe derbi öncesi son maça çıkıyor

Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan devam ediyor. 13. hafta karşılaşmaları kapsamında ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile 11. sıradaki Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı canlı şifresiz nereden canlı izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Şifresiz şekilde ise karşılaşmayı izlemenin bir yöntemi bulunmuyor. beIN Sports üyeliği olmayan taraftarlar takımların sosyal medya hesaplarından gelişmeleri ve skorları takip edebilirler.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakem kadrosu duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. TFF, dördüncü hakem olarak Raşit Yorgancılar'ın, VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya'nın oturacağını duyurdu.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası kapsamında oynanacak olan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Namağlup olarak lige devam eden Fenerbahçe bu sezon 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. 28 puan toplayan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'u yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Çaykur Rizespor ise 12 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 14 puan toplayan ve küme düşme hattına oldukça yakın olan Çaykur Rizespor, karşılaşmadan puan alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor tarihleri boyunca toplam 51 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 35'inde sarı-lacivertliler, 8'inde ise Çaykur Rizespor sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu. 8 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 117, Çaykur Rizespor ise 48 gol attı. Çaykur Rizespor son 12 maçta ise Fenerbahçe karşısında puan alamadı.