İslam Memiş 'benim taktiğim' diyerek açıkladı: Parası çok olan alsın

Yatırımcıların büyük bir bölümü özellikle son haftalarda altın fiyatlarıyla yatıp kalkıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son günlerde yönünü yeniden aşağı çeviren altın için yeni öngörülerini paylaştı.
İşte Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş’in sosyal medya hesabı üzerinden ısrarlı sorular üzerine paylaştığı 'toplu cevap' niteliğindeki o açıklama!
Vatandaşlar pazar günü de altın fiyatlarını merak ediyor. Ons tarafında dalgalı görünüm devam ederken gram altında da yön arayışı sürüyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda dikkat çeken ifadeler kullandı.
'BU BENİM KARARIM'
“Toplu cevap olsun:
‘Ben 4.000 dolar üzerinden altın, 50 dolar üzerinden gümüş ALMAM, benim paramla PAHALI.’
Bu benim kararım.
'PARASI ÇOK OLAN ALSIN'
Bu benim düşüncem.
Bu benim taktiğim.
Kendine güvenen varsa alsın.
Parası çok olan alsın.”
İslam Memiş açıklamalarına şu şekilde devam etti:
“5.750 liranın üzerinden gram altın, 70 liranın üzerinden gram gümüş alan zarar etti.
Edecek de.
O da onların kararı.
Kimse kimsenin kârına ortak değil.”
PEKİ ALTIN SON İKİ GÜNDE NE DURUMDA?
Finansal analist İslam Memiş, Youtube kanalı üzerinden bir önceki gün yaptığı yayında gram altın için 5.500-5.750 TL aralığını alım fırsatı olarak gördüğünü ve uzun vadede 2026 yılında gümüşün yatırım şampiyonu olacağını açıklamıştı.