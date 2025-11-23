Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş 'benim taktiğim' diyerek açıkladı: Parası çok olan alsın

Kasım 23, 2025 15:26
1
İslam Memiş 'benim taktiğim' diyerek açıkladı: Parası çok olan alsın

Yatırımcıların büyük bir bölümü özellikle son haftalarda altın fiyatlarıyla yatıp kalkıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş son günlerde yönünü yeniden aşağı çeviren altın için yeni öngörülerini paylaştı.

İşte Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş’in  sosyal medya hesabı üzerinden ısrarlı sorular üzerine paylaştığı 'toplu cevap' niteliğindeki o açıklama!  

2

Vatandaşlar pazar günü de altın fiyatlarını merak ediyor. Ons tarafında dalgalı görünüm devam ederken gram altında da yön arayışı sürüyor. 

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

3

'BU BENİM KARARIM'

“Toplu cevap olsun:
‘Ben 4.000 dolar üzerinden altın, 50 dolar üzerinden gümüş ALMAM, benim paramla PAHALI.’
Bu benim kararım.
 

 

4

'PARASI ÇOK OLAN ALSIN'

Bu benim düşüncem.
Bu benim taktiğim.

Kendine güvenen varsa alsın.
Parası çok olan alsın.”

5

İslam Memiş açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“5.750 liranın üzerinden gram altın, 70 liranın üzerinden gram gümüş alan zarar etti.
Edecek de.
O da onların kararı.
Kimse kimsenin kârına ortak değil.”

6

PEKİ ALTIN SON İKİ GÜNDE NE DURUMDA?

  • Altın cephesinde son iki gün üst üste ufak düşüş yaşandı. Gün-gün %0,3-0,4 civarında.
  • Yüksekler/dirençler
    – 52 haftalık en yüksek nokta ~5.910 TL seviyesinde. Şu an ~5.548 TL ile bu noktadan epey aşağıda.
     

7

Finansal analist İslam Memiş, Youtube kanalı üzerinden bir önceki gün yaptığı yayında gram altın için 5.500-5.750 TL aralığını alım fırsatı olarak gördüğünü ve uzun vadede 2026 yılında gümüşün yatırım şampiyonu olacağını açıklamıştı. 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.