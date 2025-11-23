ALES için beklenen açıklama geldi! ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile yılın son ALES sınavının (2025-ALES/3) tamamlanmasının ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak ALES soru ve cevaplarına erişim sağlayabilecek.

ALES İÇİN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün (23 Kasım 2025) yapılan 2025-ALES/3'ün temel soru kitapçığıyla cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

ALES SINAV SORU VE KİTAPÇIKLARI AİS ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENECEK

ALES/3 sınavına katılan adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 3 Aralık'ta sona erecek.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Kasım’da gerçekleşen ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.