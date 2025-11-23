Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

ALES için beklenen açıklama geldi! ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ALES/3 sınavı 23 Kasım Pazar günü on binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. 81 il ve 92 sınav merkezinde uygulanan sınav saat 10:15’te resmen başladı. Akademik kariyer planlayanların katıldığı sınav 150 dakika sürerken, sınavın bitişiyle ALES soru ve cevapları merakla beklenmeye başlanmıştı. Beklenen açıklama ÖSYM’den geldi. ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ALES için beklenen açıklama geldi! ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 14:50
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 14:50

tarafından yapılan açıklama ile yılın son sınavının (2025-ALES/3) tamamlanmasının ardından soru kitapçığı ve yayımlandı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak ALES soru ve cevaplarına erişim sağlayabilecek.

ALES için beklenen açıklama geldi! ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ALES İÇİN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/3) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün (23 Kasım 2025) yapılan 2025-ALES/3'ün temel soru kitapçığıyla cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

ALES için beklenen açıklama geldi! ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ALES SINAV SORU VE KİTAPÇIKLARI AİS ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENECEK

ALES/3 sınavına katılan adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 3 Aralık'ta sona erecek.

ALES/3 SORU VE KİTAPÇIKLARI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

ALES için beklenen açıklama geldi! ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Kasım’da gerçekleşen ALES/3 12 Aralık tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ETİKETLER
#ösym
#sınav sonuçları
#cevap anahtarı
#ales
#Soru Kitapçığı
#2025-ales/3
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.