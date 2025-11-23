Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Avustralya sonrası Malezya'da kollarını sıvadı! 2026'dan itibaren sosyal medya yasağı geliyor

Malezya hükümeti, 2026'dan itibaren 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesap açmasının yasaklanacağını açıkladı. Bu karar Çevrim İçi Güvenlik Yasası kapsamında çocukların çevrim içi güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Avustralya sonrası Malezya'da kollarını sıvadı! 2026'dan itibaren sosyal medya yasağı geliyor
İletişim Bakanı Fahmi Fadzil, yeni doğrulama kurallarının da devreye girmesiyle birlikte çocukların çevrim içi güvenliğini artırmayı hedefleyen hükümetin, 2026’dan itibaren 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayacağını açıkladı.

Fahmi, Avustralya'nın sosyal medya kullanıcıları için getirdiği yaş kısıtlamasının Malezya'nın uygulamasına ışık tutabilecek dersler içerdiğini ifade etti.

Bakan Fahmi, 16 yaş altı çocuklar için getirilecek yasağın 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek Çevrim İçi Güvenlik Yasası kapsamındaki korumalarla uyumlu olduğunu vurguladı ve ebeveynlere, çocuklarının cihazlarla etkileşimlerini yakından takip etme çağrısında bulundu.

Avustralya sonrası Malezya'da kollarını sıvadı! 2026'dan itibaren sosyal medya yasağı geliyor

YAŞ DOĞRULAMASI ZORUNLU KILINACAK

Fahmi, tüm platformların, kullanıcı hesapları oluşturulurken yaş doğrulaması yapmasının zorunlu kılınacağının ve bu doğrulamanın resmi kimlikler ya da pasaportlar üzerinden yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre, Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

