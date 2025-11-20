Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

16 yaş altı Instagram ve Facebook hesapları kapanıyor! Meta kullanıcıları uyardı

Meta, Avustralya’daki yeni yasa kapsamında 16 yaş altı gençlerin Instagram ve Facebook hesaplarını 4 Aralık’tan itibaren kapatmaya başlayarak kullanıcıları veri yedekleme ve iletişim bilgilerini güncelleme konusunda uyarıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.11.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
20.11.2025
saat ikonu 13:50

Instagram, WhatsApp ve Facebook'un sahibi Meta, Avustralya'daki 16 yaş altı gençlere hesaplarını kapatmaları ve verilerini indirmeleri için uyarı gönderiyor.

Ülkede 10 Aralık'ta yürürlüğe girecekken , uyum sürecini açıklayan ilk şirket olarak kullanıcıları bilgilendirdi. Şirket, binlerce genç kullanıcıya SMS ve e-posta yoluyla şüpheli yaş grubundaki hesapların 4 Aralık'tan itibaren erişime kapatılacağı uyarısını gönderdi.

Meta tarafından yapılan açıklamada, "Bugün (yasaktan) etkilenen gençleri bilgilendirmeye başlıyoruz. Böylece kişiler, iletişim bilgilerini ve anılarını kaydedebilecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kullanıcıların bu süreçte iletişim bilgilerini güncelleyerek 16 yaşına geldiklerinde hesaplarına yeniden erişim sağlayabilecekleri kaydedildi.

16 yaş altı Instagram ve Facebook hesapları kapanıyor! Meta kullanıcıları uyardı

YÜZBİNLERCE KULLANICI ETKİLENECEK

Meta'nın verilerine göre, ülkede 13-15 yaşlarında yaklaşık 350 bin Instagram ve 150 bin Facebook kullanıcısı bulunuyor.

Avustralya'daki yeni yasal düzenlemeye göre Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, 10 Aralık'tan itibaren yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi ilk hava hedefini tam isabetle vurdu!
İstanbul, Global Lojistik Zirvesinde Teknoloji Devlerine Ev Sahipliği Yapacak
ETİKETLER
#sosyal medya
#yasak
#meta
#gençler
#Instagram Sorunları
#Avusturalya
#Facebook
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.