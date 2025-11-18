Menü Kapat
Editor
 Safa Keser

İstanbul, Global Lojistik Zirvesinde Teknoloji Devlerine Ev Sahipliği Yapacak

İstanbul, Ocak ayında düzenlenecek Global Smart Logistics & E Commerce Summit ile teknoloji ve lojistik dünyasının küresel oyuncularını ağırlamaya hazırlanıyor.

’nin son yıllarda hızla büyüyen e ticaret hacmi, dijital teslimat ekosistemi ve yapay zekâ tabanlı yerli teknolojilerinin uluslararası ilgi görmesi, zirveyi daha da önemli bir noktaya taşıyor.

Etkinlik öncesinde en çok konuşulan gelişme ise Uber’in Türkiye’ye yönelik açıkladığı 200 milyon dolarlık yatırım planı oldu. Şirket, önümüzdeki beş yıl içinde İstanbul’da yeni bir merkezi kuracağını duyurdu. Bu merkez, Uber’in dünya genelinde yalnızca dört ülkede bulunan küresel AR-GE üslerinden biri olacak. Ekonomistlere göre bu yatırım, Türkiye’nin yapay zekâ ve akıllı teknolojileri alanında bölgesel bir güç olma yolundaki en somut adımlardan biri.

DÜNYA DEVLERİ İSTANBUL’DA: MİCROSOFT, GOOGLE, AWS, DHL VE DAHA FAZLASI

Zirvede dünyanın en büyük lojistik, teknoloji ve e ticaret markalarının üst düzey yöneticileri yer alacak. Microsoft, Google, Amazon Web Services, DHL Group, UPS, FedEx ve global tedarik zinciri şirketleri, en güncel stratejilerini İstanbul’da paylaşacak.

Ana gündem maddeleri arasında şunlar yer alıyor:

  • Yapay zekâ tabanlı rota optimizasyon algoritmaları
  • Otonom teslimat sistemleri
  • Drone ve robotik tabanlı teslimat çözümleri
  • Veriye dayalı lojistik yönetimi
  • Karbon nötr tedarik zinciri stratejileri
  • Global e ticaret ağlarında entegrasyon standartları
  • Gerçek zamanlı veri işleme ve tahmine dayalı lojistik

Sektör uzmanlarına göre zirve, Türkiye’nin hem bölgesel taşımacılıkta hem de yazılım tabanlı lojistik teknolojilerde öncü bir rol üstlenmeye başladığını gösteriyor.

TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK EKONOMİSİ: 2030’A DOĞRU YAPAY ZEKÂ GÜÇLÜ BİR GEREKLİLİK HALİNE GELİYOR

Son beş yılda Türkiye’de e ticaret hacmi katlanarak büyüdü. Günde milyonlarca siparişin verildiği bir ortamda klasik operasyon modelleri yetersiz kalmaya başladı. Bu nedenle last-mile delivery denilen son kilometre taşımacılığında yapay zekâ ve otomasyon sistemleri kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de e ticaret hacmi her yıl %100’e yakın artış gösterirken, teslimat süreleri, rota verimliliği, yakıt tüketimi ve karbon salımı gibi konular sektörün ana gündemini oluşturuyor. Global Smart Logistics Summit de bu yapısal dönüşümün bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

ZİRVEDE ÖNE ÇIKAN YERLİ TEKNOLOJİ: JETİGO OTOMASYON SİSTEMİ

Bu yılki zirvede Türkiye’nin yerli girişimleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri JetiGo’nun geliştirdiği yapay zekâ tabanlı dağıtım otomasyon sistemi oldu. JetiGo’nun gerçek zamanlı çok parametreli karar motoru, teslimat operasyonlarını yöneten şirketler tarafından uzun süredir tercih ediliyor.

Sistem, rotaları belirlerken şu değişkenleri aynı anda analiz ediyor:

  • Trafik yoğunluğu
  • Sipariş akış hızı
  • Kurye konumu ve müsaitlik durumu
  • Rota doluluk oranları
  • Bölgesel yoğunluk haritaları
  • Müşteri öncelik seviyeleri
  • Tahmini varış süreleri
  • Kurye performans verileri

Bu analiz sonucunda sistem, platformlara en hızlı rotayı ve en verimli görev dağılımını öneriyor. JetiGo’nun entegrasyon ortakları arasında Türkiye’nin en büyük markaları bulunuyor:

  • Getir Yemek
  • Yemeksepeti (Delivery Hero Group)
  • Migros Yemek
  • Trendyol Yemek

Bu entegrasyonlar, JetiGo’nun yalnızca yerli pazarda değil, global ölçekte de rekabetçi bir algoritma geliştirdiğini gösteriyor.

JETİGO KURUCUSU MENEKŞE BOZTEPE ZİRVEDE ÖZEL KONUŞMACI OLACAK

Zirvenin dikkat çeken isimlerinden biri de JetiGo’nun kurucusu ve genel müdürü Menekşe Boztepe. Boztepe, “AI Driven Logistics Transformation” başlıklı özel oturumda sahne alacak ve yapay zekânın teslimat süreçlerine getirdiği yeni bakış açısını anlatacak.

Boztepe, Türkiye’de yapay zekâ tabanlı lojistik dönüşümünün öncü isimleri arasında gösteriliyor. IEEE Senior Member unvanı, Women in AI Turkey liderliği, Türkiye Bilişim Derneği üyeliği, akademik yayınları, jüri görevleri ve mentorluk programları ile geniş bir etki alanına sahip.

Aynı zamanda “Yapay Zekâ ile Geleceği Kodlamak” kitabının yazarı olan Boztepe, Türkiye’de mühendislik, lojistik, yazılım ve yapay zekâ kesişimini bütünsel olarak ele alan nadir uzmanlardan biri.

Boztepe, zirve öncesi yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türkiye yapay zekâ tabanlı lojistik çözümlerinde yalnızca takip eden değil, geliştiren bir ülke konumuna yükseldi. Bugün teslimat operasyonlarında hız kadar esneklik, öngörü ve veriye dayalı karar alma da kritik hale geldi. Bu dönüşümde yapay zekâ artık tercihten ziyade zorunluluk.”

YATIRIMCILARIN TÜRKİYE’YE OLAN İLGİSİ ARTIYOR

Türkiye’nin genç nüfusu, büyük e ticaret hacmi, teknolojiye hızlı adaptasyonu ve stratejik ticaret konumu, global yatırımcıların ilgisini artırıyor. Uber’in yatırımı bu ilginin son örneği.

Ekonomistler, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’de yapay zekâ destekli lojistik yatırımlarının yıllık 1 milyar dolar seviyesine çıkabileceğini öngörüyor. Global Smart Logistics Summit’in de bu yatırım trendine ivme kazandırması bekleniyor.

LOJİSTİKTE YENİ REKABET STANDARDI: ÖNGÖRÜ TABANLI OPERASYONLAR

Zirvede tartışılacak önemli başlıklardan biri de “predictive logistics” yani öngörü tabanlı lojistik yönetimi. Bu yeni yaklaşımda şirketler sipariş verilerini, bölgesel yoğunlukları, trafik akışını ve pazar trendlerini analiz ederek operasyonlarını önceden planlıyor.

Uzmanlara göre:

  • Yapay zekâ kullanan şirketler %30 daha hızlı
  • Operasyon maliyetleri %25 azalıyor
  • Karbon salımı %20 düşüyor
  • Müşteri memnuniyeti %35 artıyor
  • Teslimat başarı oranları %40 yükseliyor

Türkiye’de bu alanda en gelişmiş modellerden birinin JetiGo tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Zirvenin Türkiye İçin Anlamı

Bu zirve yalnızca teknoloji dünyasını değil, Türkiye’nin ekonomik vizyonunu da ilgilendiriyor. Çünkü:

  • Türkiye, lojistikte bölgesel merkez olma yolunda
  • Global şirketler Türkiye’ye yatırım getiriyor
  • Yerli firmalar dünya standartlarında teknoloji üretiyor
  • Yapay zekâ pazarında yeni bir rekabet alanı açılıyor
  • Türkiye, uluslararası lojistik ağının stratejik düğüm noktası haline geliyor

Sektör temsilcileri zirveyi “Türkiye’nin global lojistik sahnesine çıkışı” olarak değerlendiriyor.

#Teknoloji
#Türkiye
#yapay zeka
#e-ticaret
#lojistik
#Uber
#Jetigo
#Teknoloji
