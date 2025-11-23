Menü Kapat
Hava Durumu
15°
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Uzaydan bize elektrik gönderecekler! 7/24 kesintisiz elektrik müjdesi

Uzay tabanlı güneş enerjisi şirketi Star Catcher Industries, 1,1 kW güç ışınlayarak uzun mesafeye elektrik aktarımında yeni bir rekor kırdı. Bu durumun, 7/24 kesintisiz, sınırsız enerjiye kapı araladığı belirtiliyor.

Uzay tabanlı firması Star Catcher Industries, elektriği uzun mesafelere ışınlamada yeni bir rekora imza attı. Şirketin geliştirdiği Star Catcher Network teknolojisi, yapılan testlerde 1,1 kW gücü başarıyla ışınladı.

Interesting Engineering'in haberine göre, ekip piyasada bulunan hazır güneş paneli bileşenlerini kullanarak, daha önce ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı'na (DARPA) ait olan rekoru kırmayı başardı.

Firma, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilen yeni testlerin, "sınırsız güneş enerjisinin anahtarı olabileceğini" iddia ediyor.

Uzaydan bize elektrik gönderecekler! 7/24 kesintisiz elektrik müjdesi

UZAY TABANLI GÜNEŞ ENERJİSİ GERÇEK OLUYOR

Uzay tabanlı güneş enerjisi konsepti, ilk kez 1968 yılında Çekoslovakya doğumlu Amerikan bilim insanı ve uzay mühendisi Peter Glaser tarafından ortaya atılmıştı. Glaser, büyük güneş enerjisi toplama dizilerinin uzaya yerleştirilmesini ve enerjinin mikrodalga ışınlar aracılığıyla Dünya’ya aktarılmasını önermişti.

Uzaydan bize elektrik gönderecekler! 7/24 kesintisiz elektrik müjdesi

Yeryüzündeki güneş paneli çiftliklerinin aksine, uzay tabanlı güneş enerjisi 7/24 kesintisiz elektrik sağlayabilir. Güneş panellerinin uydulara takılması demek, hava koşullarının önemsiz olduğu anlamına geliyor. Çünkü uydular, Güneş'e sürekli bakacak şekilde yörüngeye yerleştirilebiliyor.

Dünya genelinde hükümetlerin fosil yakıt bağımlılığından yavaş yavaş uzaklaşmasıyla konsept, son yıllarda daha fazla ilgi görüyor. Çin, büyük güneş alıcı kulelerle denemeler yaparken, DARPA da teknolojiyi test ediyor. Ajans, Haziran 2025'te 800 W gücü ışınlayarak önceki rekorun sahibiydi.

Star Catcher da DARPA’ya benzer bir teknoloji kullanıyor. Ancak mikrodalga üretmek yerine, bir güneş paneli ızgarasını kullanarak optik çok spektrumlu bir lazeri besliyor. Esasen, yüksek yoğunluklu bir ışık demeti başka bir güneş dizisine iletilerek enerjinin kullanılması sağlanıyor.

Uzaydan bize elektrik gönderecekler! 7/24 kesintisiz elektrik müjdesi

Star Catcher, teknolojiyle öncelikle uzaydaki diğer uyduları güçlendirmeyi ve ardından enerjiyi gezegenimize ışınlamayı hedefliyor. Yöntem, yörüngedeki veri merkezleri ve yörünge içi üretim uydularına güç sağlamak amacıyla da kullanılabilir.

Firma, "uzay tabanlı optik güç ışınlama kullanarak Star Catcher Network, yörüngede güneş ışığını toplar ve yoğunlaştırır, uzay aracı güneş panelleri için optimize edilmiş dalga boylarına dönüştürür ve kablosuz olarak müşteri uydularına ileterek, talebe göre, hiçbir tadilat gerektirmeden iki ila on kat daha fazla güç üretmesini sağlar" açıklamasını yaptı.

Şirket, son testinde çeşitli güneş paneli tasarımları kullandı. Test yer tabanlı olsa da, Star Catcher gelecek yıl yörünge gösterimi yapmayı planlıyor.

Uzaydan bize elektrik gönderecekler! 7/24 kesintisiz elektrik müjdesi

Star Catcher CEO'su ve kurucu ortağı Andrew Rush, bir basın açıklamasında testin uzay tabanlı güneş enerjisi operasyonlarının nihayet başlamasına zemin hazırladığını ifade etti. Rush, "Gerçek dünya sonuçları, dayanıklı bir yörünge güç şebekesi inşa etme yaklaşımımızın sağlamlığı ve olgunluğu konusunda kesin bir kanıt sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

