Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp ve Telegram mesajlarınızı bile okuyabilen Android Sturnus virüsüne dikkat!

Yeni keşfedilen Android bankacılık truva atı Sturnus, şifreli mesajlaşma uygulamalarını atlatarak ve bankacılık uygulamalarının üzerine sahte giriş ekranları yerleştirerek kurbanların kimlik bilgilerini çalabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 14:25
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 14:25

Siber güvenlik araştırmacıları, yeni bir truva atı keşfetti: Sturnus. Virüs, kimlik bilgilerini çalmaya ve finansal dolandırıcılık amaçlı cihazın kontrolünü tamamen ele geçirmeye imkan tanıyor.

ThreatFabric tarafından paylaşılan raporda, Sturnus'u rakiplerinden ayıran en önemli özelliğin şifreli mesajlaşmaları atlatma yeteneği olduğu belirtiliyor.

WhatsApp ve Telegram mesajlarınızı bile okuyabilen Android Sturnus virüsüne dikkat!

ŞİFRELİ MESAJLAŞMALAR BİLE TEHLİKE ALTINDA

Mobil güvenlik şirketi ThreatFabric, Sturnus'un WhatsApp, Telegram ve Signal gibi uygulamalardaki iletişimi, şifre çözüldükten sonra doğrudan cihaz ekranından yakalayarak izleyebileceğini vurguluyor.

Ayrıca zararlı yazılımın, bankacılık uygulamalarının üzerine sahte giriş ekranları yerleştirerek kurbanların kimlik bilgilerini ele geçirebildiği de ifade ediliyor. Hollandalı şirket, Sturnus'un özel olarak işletildiğini ve şu anda bir değerlendirme aşamasında olduğunu öngörüyor.

Sturnus truva atını dağıtan zararlı yazılım bileşenleri arasında ise Google Chrome ("com.klivkfbky.izaybebnx") ve Preemix Box ("com.uvxuthoq.noscjahae") gibi isimler yer alıyor.

WhatsApp ve Telegram mesajlarınızı bile okuyabilen Android Sturnus virüsüne dikkat!

GÜNEY VE ORTA AVRUPA'DAKİ BANKALARI HEDEFLİYOR

Zararlı yazılımın, özellikle Güney ve Orta Avrupa'daki finans kuruluşlarını hedef almak üzere bölgesel özel sahte arayüzlerle tasarlandığı belirtiliyor.

Sturnus adı ise, zararlı yazılımın düz metin, AES ve RSA şifrelemesini bir arada kullanan karışık iletişim modeline bir gönderme yapıyor. ThreatFabric, bu durumu çok çeşitli ıslıklar kullanan ve ses taklidi yapmasıyla bilinen Sığırcık kuşuna (Sturnus vulgaris) benzetiyor.

Truva atı, başlatıldığında bir uzak sunucuyla WebSocket ve HTTP kanalları üzerinden bağlantı kuruyor. Bu sayede cihazı kaydediyor ve karşılığında şifreli yükleri alıyor. Aynı zamanda, hackerların Sanal Ağ Hesaplama (VNC) oturumları sırasında ele geçirilen Android cihazla etkileşime girmesi için bir WebSocket kanalı oluşturuluyor.

Bankacılık uygulamaları için sahte arayüzler sunmanın yanı sıra, Android'in erişilebilirlik hizmetlerini kötüye kullanarak tuş vuruşlarını yakalayabiliyor ve kullanıcı arayüzü etkileşimlerini kaydedebiliyor. Bankaya ait sahte ekran kurbana sunulup kimlik bilgileri alındıktan sonra, kullanıcının şüphesini çekmemek adına hedefe yönelik arayüz devre dışı bırakılıyor.

Dahası, zararlı yazılım tüm görsel geri bildirimi engelleyen ve Android işletim sistemi güncelleme ekranını taklit eden tam ekran bir arayüz gösterebiliyor. Bu, kullanıcıya bir yazılım güncellemesi izlenimi verirken, arka planda kötü amaçlı eylemlerin gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

UYGULAMALARDAKİ BİLGİLERİ TOPLAYABİLİYOR

Sturnus, cihaz etkinliğini izleme, Signal, Telegram ve WhatsApp gibi uygulamaların içeriğini kullanıcının erişilebilirlik hizmetleri aracılığıyla toplama gibi yeteneklere de sahip.

Böylece uzaktan tıklama, metin girişi, kaydırma, uygulama başlatma, izin onayları gibi eylemleri gerçekleştirebiliyorlar.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TUSAŞ’tan havacılıkta kritik kilometre taşı: Airbus A220’ye 250'nci kanopi teslimatı gerçekleşti
Kocaeli Bilişim Fuarı’nda Yapay Zekâ uyarısı: "Bizi tehdit edebilmesi için duygusu olması lazım"
ETİKETLER
#bankacılık
#android
#siber güvenlik
#Truva Atı
#Finansal Dolandırıcılık
#Şifre Çözme
#Zararlı Yazılım
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.