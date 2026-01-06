Menü Kapat
Futbolda bahis soruşturmasından flaş gelişme! Mahkeme incelemeyi tamamladı

Futbolda bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu tutuklu şüphelilerin incelemesi tamamlandı. Yapılan inceleme sonucu tüm şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verildi. İşte detaylar....

Futbolda bahis soruşturmasından flaş gelişme! Mahkeme incelemeyi tamamladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ve aralarında; eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, futbolcular Mert Hakan Yandaş ile Metehan Balcı, spor yorumcusu Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçük gibi isimlerin de bulunduğu 'bahis' soruşturması tüm titizliğiyle sürüyor.

Futbolda bahis soruşturmasından flaş gelişme! Mahkeme incelemeyi tamamladı

Soruşturma kapsamında şüpheliler; Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Futbolda bahis soruşturmasından flaş gelişme! Mahkeme incelemeyi tamamladı

Diğer şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük 'imza atmak' şeklinde; Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan tutukluluk incelemesi sonucu tutuklu tüm şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

