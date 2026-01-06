En düşük emekli maaşı değişecek mi? AK Parti kaynakları duyurdu! Gözler bu toplantıya çevrildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ak Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, çarşamba ya da perşembe günü en düşük emekli aylığı gündemi ile toplantı yapacak.

AK Parti kaynakları etki analizleri ve bütçe karşılığının değerlendirileceğini açıkladı. Toplantının yarın ya da perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon oranlarını 5 Aralık 2026 tarihinde açıkladı. Böylelikle 2025 yılına ilişkin milyonlarca emeklinin maaşını belirleyen enflasyon rakamları belli oldu. Emekli zammı için 6 aylık enflasyon maaşı baz alınıyor. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 olarak gerçekleşti. Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu.