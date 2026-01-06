Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı değişecek mi? AK Parti kaynakları duyurdu! Gözler bu toplantıya çevrildi

En düşük emekli maaşı gündemi ile yeniden toplanılıyor. AK Parti kaynakları etki analizleri ve bütçe karşılığının değerlendirileceğini açıkladı. Toplantının yarın ya da perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
En düşük emekli maaşı değişecek mi? AK Parti kaynakları duyurdu! Gözler bu toplantıya çevrildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 17:24

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Ak Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, çarşamba ya da perşembe günü en düşük emekli aylığı gündemi ile toplantı yapacak.

AK Parti kaynakları etki analizleri ve bütçe karşılığının değerlendirileceğini açıkladı. Toplantının yarın ya da perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon oranlarını 5 Aralık 2026 tarihinde açıkladı. Böylelikle 2025 yılına ilişkin milyonlarca emeklinin maaşını belirleyen enflasyon rakamları belli oldu. Emekli zammı için 6 aylık enflasyon maaşı baz alınıyor. Aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 olarak gerçekleşti. Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En düşük emekli maaşı artacak mı? Ahmet Sözcan'dan kritik kulis bilgisi
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi neden aynı zammı almıyor? Emin Yılmaz çok tartışılan konuyu açıkladı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.