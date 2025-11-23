Tıraş sırasında dehşeti yaşadılar! Müşteriyi umursamadan kurşun yağdırdı

Sinop'un Ayancık ilçesinde motosikletli 2 kişi, berber dükkanında o esnada tıraş olan müşteriyi de umursamadan kurşun yağdırdı.

Dr. Haşim Örnek Caddesi üzerinde akşam 18.30 sıralarında Dr. Haşim Örnek Caddesi üzerinde bulunan Murat Yıldız'a ait berber dükkanına motosikletle gelen kimliği belirsiz kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler 7-8 el ateş ederek kaçtı. Bacaklarından yaralanan Yıldız hastaneye kaldırılırken, o esnada tıraş yaptığı müşterisi olaydan yara almadan kurtuldu. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Saldırıda yaralanan Murat Yıldız, "Beni ölümle tehdit ettiler. Geldiler, kurşunladılar. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum" dedi.