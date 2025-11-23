Elche Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Elche Real Madrid maç kadrosunda Arda Güler var mı?

Milli aranın sona ermesinin ardından Avrupa'da ligler yeniden başladı. İspanya La Liga'nın 13. haftası kapsamında bugün Real Madrid, Elche ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milli futbolcumuz Arda Güler'in karşılaşmada ilk 11'de başlayıp başlamayacağı gündem oldu.

Taraftarlar tarafından Elche - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

ELCHE - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Martinez Valero Stadyumu'nda oynanacak olan Elche - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

Real Madrid güncel olarak maç eksiğiyle La Liga'da 2. sırada yer alıyor. Eflatun-beyazlılar bu sezon oynadıkları 12 maçta 10 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. 31 puan toplayan Real Madrid, Elche deplasmanını kayıpsız atlatarak tekrardan 1. sıraya yerleşmeyi hedefliyor.

Elche ise bu sezon 12 maçta toplam 3 galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. 15 puan toplayan Elche ligde 13. sırada yer alıyor.

ELCHE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 13. haftası kapsamında oynanacak olan Elche - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Francisco Hernandez Maeso yönetecek.

ARDA GÜLER ELCHE - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler bu sezon Real Madrid'de gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Eflatun-beyazlıların ilk 11'inin ayrılmaz bir parçası haline gelen Arda Güler'in Elche maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

ELCHE - REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid'de karşılaşma öncesinde Daniel Carvajal, Franco Mastantuono ve Eder Militao'nun sakatlığı bulunuyor. David Alaba, Aurelien Tchouameni ve Antonio Rudiger'in ise durumuna maç saatinde karar verilecek. Elche tarafında ise karşılaşma öncesinde sadece Josan'ın sakatlığı bulunuyor.

Elche - Real Madrid muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Elche: Dituro; Nunez, Affengruber, Chust, Pedrosa; Aguado; Josan, Febas, Mendoza, Mir; A Rodriguez

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler; Bellingham; Vinicius, Mbappe