Kasımpaşa Akdeniz'den 3 puanla döndü: Kritik galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve 2-1 galip geldi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan konuk takıma galibiyeti getiren golleri; 48. ve 52. dakikalarda Pape Gueye kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise 45+2. dakikada Hwang attı. Ayrıca da Shota Arveladze ve öğrencileri, bu skorun ardından puanını 13'e yükseltti! Diğer taraftaysa Joao Pereira önderliğindeki Akdeniz temsilcisi 15 puanda kaldı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Ali Can Alp.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Dk. 87 Güven Yalçın), Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Dk. 75 İbrahim Kaya), Makouta, Maestro (Dk. 74 Janvier), Ruan, Hwang (Dk. 87 Ogundu), Hagi, Meschack (Dk. 75 Mounie).

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Emre Taşdemir (Dk. 20 Frimpong), Ben Ouanes (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Baldursson, Cafu (Dk. 82 Cem Üstündağ), Fall, Gueye (Dk. 94+4 Espinoza).

Goller: 45+2 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 48 ve 52 Gueye (Kasımpaşa).

Sarı kartlar: Dk. 51 Maestro (Corendon Alanyaspor), Dk. 64 Cafu, Dk. 90+6 Espinoza (Kasımpaşa).