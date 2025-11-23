Menü Kapat
Hava Durumu
15°
Konya'da bıçaklı kavga: Ölü var!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. 1 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili cinayet zanlısı M.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.11.2025
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
23.11.2025
saat ikonu 21:49

'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan hayatını kaybetti. Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Kılıçarslan Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AĞIR YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle yaşı küçük olan M.K., bıçakla yabancı uyruklu Mahmud El Muhammed ‘i (17) göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Mahmud El Muhammed yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, M.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

