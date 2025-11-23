Fenerbahçe'nin 5 gollü zaferinde Önder Özen tespiti: Şampiyonluğun şifresini verdi!

Önder Özen'den Fenerbahçe'ye dair önemli bir analiz geldi. Halihazırdaki oyunu yorumlayan Önder Özen, Fenerbahçe'nin böyle devam etmesi halinde şampiyonluğun geleceğini belirtti.

ÖNDER ÖZEN'DEN FENERBAHÇE ADINA ŞAMPİYONLUK ÇIKIŞI

"Fenerbahçe'de güçlü bir kadro var ama mükemmel bir uyuma sahip olmayabilirler. Tabii Domenico Tedesco'nun gelişiyle birlikte uyum arttı, bunu görüyoruz. Takım bütünlüğü arttı, son yıllardaki en iyi detaylardan. Galibiyetler de bu durumu destekliyor. Samimi bir bütünlük var. İlk 20 dakika ciddi yanlışlar vardı ama geriye kalan 70 dakikada çok doğru işler yapıldı. 6. dakikadaki ilk golde Fred'e faul çalınmadı ama oyuncu bırakmamalıydı ve Levent'in pozisyona takılması da bir hataydı! Ayrıca Mert'in ters kademeye geç kalması da sorundu. Frikikten önce de Taha atağa çıkarken Kerem geri dönmedi, bu da problem. Bir de Ali Sowe konusu vardı. Önlemler alınmalıydı... Ardından ikinci devrede her şey değişti! Marco Asensio maçın yıldızı oldu. 5 gollü galibiyet de önemliydi, 3-2'den sonra beklemediler ve devam ettiler. Şampiyonluk gelecekse, böyle gelecek! Fenerbahçe daha fazlasını talep ettikçe kazanır, herkes motive olur ve bu halinizden rakipleriniz de endişelenir. Psikolojik olarak da büyük avantaj. Haklı bir galibiyet. Son olarak da İlhan Palut bir kez daha ihtirasına mağlup oldu. Fenerbahçe maçlarında bu oyunu tercih ediyor ama doğru değil, bu şekilde puan almak zor olur. Yanlış tercih."