Kozmetik zincirinin 11 ürününde tespit edildi! Ticaret Bakanlığı harekete geçti

Kozmetik mağaza zincirlerinden biri hakkında CİMER ve sosyal medya üzerinden yağan şikayetler sonucu denetim yapıldı. Yoğunlukla kadınların alışveriş yaptığı ünlü zincirde fiyat politikası konusunda müşteri mağduriyetleri sonucu yapılan ihbarlar dikkate alınarak kontroller gerçekleştirildi.

11 ÜRÜNDE MEVZUATA AYKIRILIK

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yapılan şikayetler üzerine bakanlığının denetim yaparak 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildiğini ve firmaya ceza kesildiğini duyurdu.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ

Açıklama şu şekilde yer aldı:

"CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim gerçekleştirmiştir.

Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilmiş olup, bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunmasını, piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini temel prensip olarak görüyor; vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü uygulamaya karşı kararlılıkla gereğini yapmaya devam ediyoruz."

https://x.com/bekir_kaplan/status/1992672343273963790?s=20