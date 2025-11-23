Rizespor Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? 7 gollü maçta Fenerbahçe fırtınası

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 2-0 geriye düşmesine rağmen 5-2'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

Konuk ekibe zaferi getiren golleri

55 ve 65. dakikalarda Marco Asensio,

58. dakikada Anderson Talisca,

78. dakikada Youssef En-Nesyri ile

89. dakikada Archie Brown attı.

Rizespor'un golleri ise 6. dakikada Ali Sowe ve 15. dakikada Laçi tarafından kaydedildi.

Rizespor'da Laçi, 61. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu skorun ardından art arda 5. galibiyetini alan ve puanını 31'e çıkaran Fenerbahçe, 2. sırada konumlandı. Üst üste ikinci kez puan yitiren Rizespor ise 14 puanla 11. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Rizespor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.